Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в „Валенсии“ или Германии»

Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о возможном продолжении карьеры в Европе.

Является ли ЛЧ для нас с братом ярмаркой? Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.

Вижу ли переход с братом? Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах.