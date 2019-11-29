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Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в „Валенсии“ или Германии»

сегодня, 18:23

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о возможном продолжении карьеры в Европе.

Является ли ЛЧ для нас с братом ярмаркой? Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.

Вижу ли переход с братом? Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах.

Отметим, что недавно игру братьев Миранчуков высоко оценил главный тренер «Байера» Петер Бош

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил EAGinLE
   13 / 952
сегодня в 20:22
Вы Зенит и вам это нравится . Или не так ?
Ну а почему нет? Мне Зенит нравился и до Газпрома, ещё в союзные времена...
EAGinLE
EAGinLE
   110 / 952
сегодня в 20:12
Питерцы ?
Может подскажете .
За что болелы Унион Берлин ненавидят болел Лейпцига ?
EAGinLE
EAGinLE ответил Ангел неБесГрешен
   110 / 952
сегодня в 20:05
Вы Зенит и вам это нравится .
Или не так ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 952
сегодня в 20:03
Неужели они по-серьезке все это ??..)))
Наверно та же Валенсия может игроков такого уровня паромами из южной Америки доставлять по 4 раза в неделю... или в европах брать за четверть кикнадзевской суммы...)))
Конечно интересно было бы посмотреть на данных ЗМС в конкурентной среде...Но по-моему чем выше амбиции по выбору европейского клуба тем большая вероятность просесть на долго на лавке или отправиться в долгий путь скитания по арендам....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил EAGinLE
   13 / 952
сегодня в 20:03
Скромнее нужно быть . С вашим питерским бабло .
Ну, а я про что. РЖД, кста, тоже не самая бедная организация, и государственная.
К ней нет претензий, не?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   320 / 952
сегодня в 20:02
Кроется противоречие: с одной стороны, все не против, чтобы играли в топах, с другой стороны, а где преданность клубу, где победы за родной клуб? Мне лично импонирует когда футболист с командой вместе выходят на высокий уровень и по восходящей... А здесь напоминает балкано-африканский подход
Гавроша
Гавроша
   36 / 952
сегодня в 20:01
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Ангел неБесГрешен
       110 / 952
    сегодня в 20:00
    Скромнее нужно быть .
    С вашим питерским бабло .
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       24 / 952
    сегодня в 19:56
    За такой ценник который выставил Локо их никто не купит.
    Будут пару лет давать пафосные интервью, говорить что ненавидят спартак, в итоге перейдут в торосню и будут там по очереди капитанить.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       784 / 952
    сегодня в 19:56
    "Язык,статус,уверенность"-интересно,что из этого есть у Миранчука?Правильно,ничего.Хотя бы в Валенсию?!Друг,Валенсия на порядок выше классом,чем Локо.Ты о чем вообще?
    Бубнин
    Бубнин
       95 / 952
    сегодня в 19:51
    Стану тренером "Барселоны" - подпишем тебя обязательно! И брата из "Ювентуса" позовем!
    EAGinLE
    EAGinLE
       110 / 952
    сегодня в 19:49
    Шестого декабря может себя попробовать с Арсеналом .
    Правда с тульским. Я́😍🤩😉😩
    Bordend
    Bordend
       135 / 952
    сегодня в 19:43
    В Зенит он не хотел, у свиней сгинет.
    нечитайло
    нечитайло
       620 / 952
    сегодня в 19:37
    Не потянет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 952
    сегодня в 19:31
    Не нужен он никому. За деньги, которые хочет Локо тем более...
    Nikola45
    Nikola45
       17 / 952
    сегодня в 19:26
    Губозакатывающую машинку брат еще не подарил? ))
    Nikola45
    Nikola45
       17 / 952
    сегодня в 19:25
    ) Расмешил! )) А затем в Реале? Или в Барселоне? )) Беда! В Лудогорце будет на лавке сидеть!
    Культурист Семенович
    Культурист Семенович
       877 / 952
    сегодня в 19:25
    Скромный малый.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       277 / 952
    сегодня в 19:22
    Вот как лимит животворящий поднимает самооценку наших футболистов!
    makkie
    makkie
       5 / 952
    сегодня в 19:20
    Надо ехать, пока силы есть и уровень позволяет.
    Даже если не получится, хотя бы попробует. Не знаю как Антон, а Алексей точно созрел для перехода в Европу.
    ДСА
    ДСА
       253 / 952
    сегодня в 19:16
    Хорошо губу закатывают
    ermak6848
    ermak6848
       178 / 952
    сегодня в 19:11
    пусть познает Европу...
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
       249 / 952
    сегодня в 19:07
    не готов и не будешь
    yasukuni
    yasukuni
       422 / 952
    сегодня в 19:03
    Вперед с песнЯми! Вторая Бундеслига и Сегунда ждут тебя. Может быть. Но может быть и нет.
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 952
    сегодня в 19:02
    Лучше бы в Лиге чемпионов себя показал, а не тень свою.
    Parma1972
    Parma1972
       493 / 952
    сегодня в 19:01
    В Торпедо самое то
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       26 / 952
    сегодня в 18:59
    Пора пробовать , пора. Пока есть спрос, надо уезжать.
    drug01
    drug01
       223 / 952
    сегодня в 18:58
    Романтик Антон пробуй!
    kotmyshka
    kotmyshka
       286 / 952
    сегодня в 18:52
    пробуй
    Гавриленко
    Гавриленко ответил cska plus
       4 / 952
    сегодня в 18:46
    Прямо как ваш мало половин!
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