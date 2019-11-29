Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в „Валенсии“ или Германии»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о возможном продолжении карьеры в Европе.
Является ли ЛЧ для нас с братом ярмаркой? Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.
Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.
Вижу ли переход с братом? Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах.
Отметим, что недавно игру братьев Миранчуков высоко оценил главный тренер «Байера» Петер Бош.
Может подскажете .
За что болелы Унион Берлин ненавидят болел Лейпцига ?
Может подскажете .
За что болелы Унион Берлин ненавидят болел Лейпцига ?
Или не так ?
Или не так ?
Наверно та же Валенсия может игроков такого уровня паромами из южной Америки доставлять по 4 раза в неделю... или в европах брать за четверть кикнадзевской суммы...)))
Конечно интересно было бы посмотреть на данных ЗМС в конкурентной среде...Но по-моему чем выше амбиции по выбору европейского клуба тем большая вероятность просесть на долго на лавке или отправиться в долгий путь скитания по арендам....
Наверно та же Валенсия может игроков такого уровня паромами из южной Америки доставлять по 4 раза в неделю... или в европах брать за четверть кикнадзевской суммы...)))
Конечно интересно было бы посмотреть на данных ЗМС в конкурентной среде...Но по-моему чем выше амбиции по выбору европейского клуба тем большая вероятность просесть на долго на лавке или отправиться в долгий путь скитания по арендам....
К ней нет претензий, не?
К ней нет претензий, не?
С вашим питерским бабло .
С вашим питерским бабло .
Будут пару лет давать пафосные интервью, говорить что ненавидят спартак, в итоге перейдут в торосню и будут там по очереди капитанить.
Будут пару лет давать пафосные интервью, говорить что ненавидят спартак, в итоге перейдут в торосню и будут там по очереди капитанить.
Правда с тульским. Я́😍🤩😉😩
Правда с тульским. Я́😍🤩😉😩
Даже если не получится, хотя бы попробует. Не знаю как Антон, а Алексей точно созрел для перехода в Европу.
Даже если не получится, хотя бы попробует. Не знаю как Антон, а Алексей точно созрел для перехода в Европу.