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Левников прокомментировал возможность внедрения временных замен

сегодня, 18:06

Член комиссии по развитию судейства УЕФА Николай Левников прокомментировал возможность введения временных замен на чемпионате Европы 2020 года.

Возможность введения временных замен на чемпионате Европы давно обсуждается. Я не очень приветствовал бы это новшество. Футболисты начнут этим пользоваться. Врач будет принимать решение, нужна ли игроку пауза, если он получил сотрясение мозга. Будет затягиваться время. Особенно в наших странах это может быть извращено. Но, в принципе, новшество может быть принято, потому что сейчас все направлено на здоровье футболистов.

Напомним, что в СМИ появилась информация о рассмотрении возможности на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) внедрения временных замен. Они будут возможны, если возникнут подозрения в том, что какой-либо футболист получил сотрясение мозга. Если же диагноз не подтвердится, футболист получит возможность вернуться на поле.

На Евро-2020 сборная России сыграет в групповом этапе с командами Бельгии и Дании. Третий соперник станет известен после жеребьевки, им будет либо сборная Финляндии, либо сборная Уэльса.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   84 / 952
сегодня в 19:03
Тогда в футбол будут играть по системе Станиславского.
alexamit
alexamit
   444 / 952
сегодня в 18:47
Дурдом!Лучше разрешить три замены полевых игроков и в случае необходимости замену вратаря.
VIPded
VIPded
   82 / 952
сегодня в 18:44
Футбол скоро перестанет быть похожим на футбол...
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
   727 / 952
сегодня в 18:37
Давайте сначала посмотрим,а потом будем судить
Bordend
Bordend
   135 / 952
сегодня в 18:23
Матч полдня будет длиться.
beefs
beefs
   193 / 952
сегодня в 18:16
Что-то мутное...
Багор
Багор
   34 / 952
сегодня в 18:10
Не футбол будет, а цирк.
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