Левников прокомментировал возможность внедрения временных замен

сегодня, 18:06

Член комиссии по развитию судейства УЕФА Николай Левников прокомментировал возможность введения временных замен на чемпионате Европы 2020 года.

Возможность введения временных замен на чемпионате Европы давно обсуждается. Я не очень приветствовал бы это новшество. Футболисты начнут этим пользоваться. Врач будет принимать решение, нужна ли игроку пауза, если он получил сотрясение мозга. Будет затягиваться время. Особенно в наших странах это может быть извращено. Но, в принципе, новшество может быть принято, потому что сейчас все направлено на здоровье футболистов.

Напомним, что в СМИ появилась информация о рассмотрении возможности на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) внедрения временных замен. Они будут возможны, если возникнут подозрения в том, что какой-либо футболист получил сотрясение мозга. Если же диагноз не подтвердится, футболист получит возможность вернуться на поле.

На Евро-2020 сборная России сыграет в групповом этапе с командами Бельгии и Дании. Третий соперник станет известен после жеребьевки, им будет либо сборная Финляндии, либо сборная Уэльса.