Мостовой: «Скорее всего, Эмери вновь окажется в Испании»

Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал увольнение с поста главного тренера лондонского «Арсенала».

Все шло к тому, что Эмери уволят. Сложно сказать, что именно у него не получилось. Можно лишь говорить о том, что результата у него не было, потому что вряд ли кто-то ожидал, что «Арсенал» будет находиться на 8-й строчке.

Какой тренер нужен «Арсеналу»? На этот вопрос не ответит никто, это все относительно и условно. Тот же Эмери в «Спартак» пришел, и тоже ничего не получилось, пришел в «Севилью» — выиграл три Лиги Европы подряд, во Францию переехал, но там одна команда играет, там любого тренера поставить можно.

У Эмери есть уже большой багаж. Скорее всего, Унаи вновь окажется в Испании. Это необязательно будет топ-клуб, ведь за последнее время он заработал прилично. К примеру, Моуриньо говорил, что никогда не будет работать в «Тоттенхэме», однако возглавил его. Опять же, Моуриньо не уходит в команду уровня 8-го, 9-го, 10-го места. Эти тренеры уже заработали себе имя. Пускай возьмет команду 12-го, 13-го, 14-го места и выиграет с ней что-то, но такие тренеры туда не идут, потому что знают, что не выиграют там ничего никогда.