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Бывший главврач «Спартака»: «Скорее всего, у игроков „Сочи“ тонзиллит»

сегодня, 20:19

Бывший главный врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с инфекцией футболистов «Сочи»:

К сожалению, подобные заболевания могут быть связаны с погодными условиями. Минус пять градусов и сильный ветер — не сахар. Главное, чтобы там не оказалось передаточной инфекции, нужно выявить источник. Узнать, кто и когда заболел, потом изолировать его, а со остальными заниматься ежечасно. Но если учитывать молодость и крепость организма, ситуация может выправиться в ближайшие дни. 

Вполне вероятно, что мог заболеть один человек, а остальные заразились от него, если это гриппозное состояние. Если это острое респираторное заболевание, то этому должно сопутствовать серьёзное переохлаждение. Но я больше склоняюсь к гриппу в какой-либо форме. 

Если говорить о возможностях игрока, который всю неделю температурил, — ничего хорошего. По моей практике, такой игрок должен ещё неделю быть без температуры, чтобы прийти в оптимальное состояние. 

Скорее всего, это острый тонзиллит. Это и есть то самое ангинозное состояние, которое тут может быть у игроков. У «Сочи» квалифицированный главный врач, он со всем справится и обязательно выправит ситуацию.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   160 / 952
сегодня в 21:19
А пока ближайший матч проиграют.
mihaluch
mihaluch
   86 / 952
сегодня в 21:03
Все поправятся, главное что не грыжа.
time out
time out ответил cska plus
   63 / 952
сегодня в 20:55
Даже врачи из тарасовки после хрющатника не могут найти работу.
    cska plus
    cska plus
       11 / 952
    сегодня в 20:51
    Даже врачи из тарасовки после хрющатника не могут найти работу.
    Зейский
    Зейский
       105 / 952
    сегодня в 20:42
    Здоровья!
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