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Виллаш-Боаш считает, что Роналду круче, чем Месси

сегодня, 09:08

Португальский тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о том, кто же все-таки круче: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду или форвард «Барселоны» Лионель Месси

Я больше за Криштиану, потому что я португалец. Они оба исключительные футболисты, трудно выбрать кого-то одного.

Наличие этих двух игроков в одном поколении - это нечто абсолютно невероятное. Они инопланетяне.

Ранее сообщалось, что Месси был признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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Все комментарии
obana777
obana777
   93 / 957
сегодня в 10:00
Каждая лягушка свое болото хвалит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   38 / 957
сегодня в 09:49
Ещё один стол поставил). Щас начнут мериться)).
cska1948
cska1948
   138 / 957
сегодня в 09:46
Месси игрок одной команды, а Рон где бы не играл остаётся Криштиану Роналду!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   90 / 957
сегодня в 09:44
Глупый спор.
Остапчук 67
Остапчук 67
   505 / 957
сегодня в 09:33
Это его мнение.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   363 / 957
сегодня в 09:23
Португалец за земляка.
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