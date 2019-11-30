Виллаш-Боаш считает, что Роналду круче, чем Месси

Португальский тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о том, кто же все-таки круче: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду или форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Я больше за Криштиану, потому что я португалец. Они оба исключительные футболисты, трудно выбрать кого-то одного.
Наличие этих двух игроков в одном поколении - это нечто абсолютно невероятное. Они инопланетяне.
Ранее сообщалось, что Месси был признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.