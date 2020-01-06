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Клопп высоко оценил игру Минамино в дебютном матче за «Ливерпуль»

сегодня, 00:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Эвертоном» в Кубке Англии поделился мнением о дебюте Такуми Минамино за «мерсисайдцев».

Супер, великолепно. Именно такой игрок нам был нужен. Это был его первый матч за команду, с которой он еще не знаком. Он показал знание игры, высочайшие футбольные навыки и выдающееся отношение, которое мне понравилось.

Он не был уставшим, но из-за того, что он только пришел в команду, мы решили заменить его. Мы выпустили Окслейд-Чемберлена, он выглядел достаточно хорошо. Он тренировался один-два дня, поэтому не вышел в старте.

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