Клопп высоко оценил игру Минамино в дебютном матче за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» после победы над «Эвертоном» в Кубке Англии поделился мнением о дебюте за «мерсисайдцев».

Супер, великолепно. Именно такой игрок нам был нужен. Это был его первый матч за команду, с которой он еще не знаком. Он показал знание игры, высочайшие футбольные навыки и выдающееся отношение, которое мне понравилось.

Он не был уставшим, но из-за того, что он только пришел в команду, мы решили заменить его. Мы выпустили Окслейд-Чемберлена, он выглядел достаточно хорошо. Он тренировался один-два дня, поэтому не вышел в старте.