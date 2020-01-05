Д'Аверса: «Кулушевски решил доиграть полгода в „Парме“ из уважения к клубу»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал переход в «Ювентус». 19-летний швед по контракту принадлежит «Аталанте», но летом прошлого года был подписан «Пармой» на правах аренды до конца сезона.

Это было немного отвлекающим моментом, хотя неизбежно было бы много разговоров об этом. Я скажу болельщикам, что в 99 процентах случаев игрок, который бы стал участником подобного трансфера, не был бы так заинтересован в продолжении игры в «Парме» в следующие полгода.

Кулушевски хотел продолжать с нами работать из чувства благодарности к клубу и своим товарищам по команде, что свидетельствует о его уме и зрелости. Он также захочет доказать «Аталанте» (6 января, 18-й тур Серии А), что он был игроком высокого уровня и мог играть за них в этом сезоне, а не быть отправленным в аренду. Он отличный профессионал, и это вызывает восхищение.