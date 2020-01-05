Бехрами: «У „Дженоа“ есть время, чтобы изменить ситуацию»

Полузащитник «Дженоа» , недавно вернувшийся в клуб из «Сьона», поделился мнением о назначении нового тренера в генуэзский клуб. «Дженоа» в третий раз за сезон поменял главного тренера, на этот раз пост занял .

У команды есть время, чтобы изменить ситуацию, у тренера есть опыт, и нам нужен правильный менталитет. Я понимаю, что наше положение в таблице может создать чувство тревоги, но это было бы вредно для всех.

Мы хорошо поработали с тренером в течение последних нескольких дней и пытаемся осуществить его концепции. Я уже показывал хорошие выступления под руководством Николы в «Удинезе», и я знаю, что он может привить реальное желание пожертвовать собой, работать для команды и отдавать себя с большой решимостью.

Возможно, именно поэтому Никола хотел, чтобы я был в команде, так как я знаю, чего он хочет от своей команды и как передать это другим игрокам.