Клопп: «„Ливерпуль“ фантастически играл в матче с „Эвертоном“»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу в мерсисайдском дерби над «Эвертоном» в рамках 3-го раунда Кубка Англии:

Наши футболисты играли сегодня смело. Невероятная игра в исполнении детей, да и взрослых.

Адам Лаллана сегодня был невероятен. Джо Гомес может быть впервые в жизни руководил игрой всей обороны.

Фантастическая игра и фантастический гол скаузера Кертиса Джонса. Больше нечего желать.

Я рад, что все молодые футболисты сыграли сегодня. Ничья - это единственное, что я не хотел сегодня. Наш риск окупился.