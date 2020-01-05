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Клопп: «„Ливерпуль“ фантастически играл в матче с „Эвертоном“»

сегодня, 21:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в мерсисайдском дерби над «Эвертоном» в рамках 3-го раунда Кубка Англии:

Наши футболисты играли сегодня смело. Невероятная игра в исполнении детей, да и взрослых.

Адам Лаллана сегодня был невероятен. Джо Гомес может быть впервые в жизни руководил игрой всей обороны.

Фантастическая игра и фантастический гол скаузера Кертиса Джонса. Больше нечего желать. 

Я рад, что все молодые футболисты сыграли сегодня. Ничья - это единственное, что я не хотел сегодня. Наш риск окупился.

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