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Гасперини: «Я уверен, что Кулушевски станет очень важным игроком для „Юве“»

сегодня, 21:11

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о переходе форварда Деяна Кулушевски в «Ювентус» (Швед по контракту принадлежит «Аталанте», но текущий сезон до конца проведет в «Парме») и возвращении после травмы Дувана Сапаты.

В течение следующего месяца или около того мы можем полностью сосредоточиться на Серии А и улучшить наши результаты в этом соревновании, потому что мы уже растратили слишком много возможностей. Я думаю, что у нас есть потенциал не только повторить результат прошлого сезона, но и сделать еще лучше.

Наша цель состоит в том, чтобы вернуться в Европу, и это отнюдь не легко, потому что «Наполи» обязательно вернется на победный путь, как «Милан», «Торино», «Парма» и «Кальяри». Это будет большая борьба за первые шесть или семь мест.

В январе все будут пытаться усилить свои отряды, и возвращение Сапаты лучший исход, который мы могли бы получить. Команда показала, что она может сделать, даже с большим количеством отсутствующих игроков и большим количеством матчей, чем мы привыкли, так что нет никаких немедленных требований для новых трансферов.

Что касается Кулушевски, то он хорошо проявил себя в этом сезоне, вполне естественно, что он получит много внимания в средствах массовой информации. Я уверен, что Кулушевски станет очень важным игроком для «Ювентуса». У него будет свое путешествие, у « Юве » - свои инвестиции на будущее, а у нас будет возможность продолжить строительство нашего клуба.

«Парма» сейчас использует его в новой роли, так как у них много травм у нападающих.

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