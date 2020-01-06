МЮ сделал предложение по трансферу Видаля

сегодня, 14:19

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника . Вместе с тем каталонцы не спешат продавать игрока.

На Видаля претендует «Интер». Миланский клуб хочет взять хавбека в аренду с правом выкупа. «Интер» предлагает «Барсе» за аренду и трансфер суммарно 15 миллионов евро. В то же время каталонцы желают получить за игрока 20 миллионов евро.

По данным чилийского телеканала DirecTV, «Манчестер Юнайтед» сделал «Барсе» более выгодное предложение по сравнению с «Интером». Вместе с тем на днях главный тренер «сине-гранатовых» заявил, что Видаль не уйдет из команды в январе.