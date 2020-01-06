Переход Тодибо в «Милан» оказался под угрозой срыва

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо попросил руководство каталонского клуба отправить его в аренду, а не продавать. Кроме того, футболист не хочет, чтобы в арендном соглашении был пункт о праве или обязательстве выкупа, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.
В услугах Тодибо заинтересован «Милан». Впрочем, если «Барса» выполнит просьбу игрока, он вряд ли перейдет в стан «красно-черных», поскольку тех не устраивает аренда без права выкупа. При этом ранее СМИ сообщали, что Тодибо согласился перейти в «Милан».