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Переход Тодибо в «Милан» оказался под угрозой срыва

сегодня, 13:46

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо попросил руководство каталонского клуба отправить его в аренду, а не продавать. Кроме того, футболист не хочет, чтобы в арендном соглашении был пункт о праве или обязательстве выкупа, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.

В услугах Тодибо заинтересован «Милан». Впрочем, если «Барса» выполнит просьбу игрока, он вряд ли перейдет в стан «красно-черных», поскольку тех не устраивает аренда без права выкупа. При этом ранее СМИ сообщали, что Тодибо согласился перейти в «Милан».

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Мысыктар
Мысыктар ответил Байкал-38.
сегодня в 14:04
Думаю инфа каждый день будет новой.
хахах это проходили)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:59
Думаю инфа каждый день будет новой.
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