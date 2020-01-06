Переход Тодибо в «Милан» оказался под угрозой срыва

сегодня, 13:46

Защитник «Барселоны» попросил руководство каталонского клуба отправить его в аренду, а не продавать. Кроме того, футболист не хочет, чтобы в арендном соглашении был пункт о праве или обязательстве выкупа, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.