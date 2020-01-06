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«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко

сегодня, 13:10

«Манчестер Сити» намерен укрепить линию защиты в зимнее трансферное окно.

«Горожане» рассматривают защитников донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко и «Интера» Милана Шкриньяра. Для трансфера футболиста итальянского клуба «Манчестер Сити» придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.

Также «горожане» не против усилить и линию полузащиты. Они хотят приобрести хавбека «Тоттенхэма» Харри Уинкса, который перестал получать игровую практику при нынешнем главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Норвича» Тодде Кантвелле.

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Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone ответил За адекватность
сегодня в 14:01
Позволю с Вами не согласиться. Зинченко не звезда. После Шевченко из футболистов постсоветского пространства звезд не было в европейских чемпионатах с приставкой топ. По потенциалу наверное Аршавин бы мог, но не вывез.Возможно Коноплянка и Ярмоленко, но тоже никак. Как обычно, субъективное мнение
по амбициям сравнивать Шеву с Коноплянкой и Ярмоленко, ну и ну , еще бы Милевского с Алиевым добавил

Даже с учетом того, что Матвиенко не будет основным есть шанс вырасти, АПЛ+кубки, в плей офф ЛЧ поиграть, пусть и не в этом году
Уровень УПЛ оставляет желать лучшего, никакой интриги и отсутствие соперничества -регулярные вылеты с ШД в группе
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 13:47
Матвиенко топчик. Потенциал огромный
ясное что топчик,вот и будет топтать лавочку,потенциал как раз на это и есть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:45
видать с Матвиенко хотят в ЧШ попасть. Если у них действительно такое в голове зародилось,то зимой Пепка куда нибудь смылится.
За адекватность
За адекватность ответил волгодон 2
сегодня в 13:45
ну почему на лавку Зинченко к основе постепенно подошел и этот подойдет. Станет звездой.
Позволю с Вами не согласиться. Зинченко не звезда. После Шевченко из футболистов постсоветского пространства звезд не было в европейских чемпионатах с приставкой топ. По потенциалу наверное Аршавин бы мог, но не вывез.Возможно Коноплянка и Ярмоленко, но тоже никак. Как обычно, субъективное мнение
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
сегодня в 13:35
С трансферами Стоунза и Уокера их конкретно обманули.Продали по цене топчиков доверчивым шейхам "- За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи? Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" - но Коровьев сказал совсем другое: - Да разве это сумма! Просите пять, он даст."(с)
"Обманули". Для них эти деньги просто ничего не значат, для них единственное ограничение - это фейр плей, а он резиновый, просто еще один контракт родственника накинут на клуб, и все.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 13:31
Матвиенко топчик. Потенциал огромный
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:31
С учетом менеджмента "Шахтера", наверное одного из, если не лучшего на постсоветском пространстве, и даже с учетом того, что на трансфермаркете он 3 млн стоит, меньше чем за 30 "Шахтер" не продаст ( плюс возраст). Больше на утку похоже, так как вариант, что он заиграет в АПЛ весьма спорен.
drug01
drug01
сегодня в 13:30
МС хочет поправить свои дела !
dimagas2
dimagas2 ответил волгодон 2
сегодня в 13:27
ну почему на лавку Зинченко к основе постепенно подошел и этот подойдет. Станет звездой.
Ну пока туда-сюда ,годик так или иначе посидит.
волгодон 2
волгодон 2 ответил shlifen
сегодня в 13:22
Видимо даже Матвиенко будет лучше чем Отаменди.... Но МС как-то странно тратятся, денег вроде много выкидывают, а всё равно есть слабые позиции... =((
С трансферами Стоунза и Уокера их конкретно обманули.Продали по цене топчиков доверчивым шейхам
"- За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?
Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" - но Коровьев сказал совсем другое:
- Да разве это сумма! Просите пять, он даст."(с)
VIPded
VIPded
сегодня в 13:19
Ну и аппетиты у МС...(((
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:18
ну почему на лавку
Зинченко к основе постепенно подошел и этот подойдет. Станет звездой.
shlifen
shlifen
сегодня в 13:18
Видимо даже Матвиенко будет лучше чем Отаменди.... Но МС как-то странно тратятся, денег вроде много выкидывают, а всё равно есть слабые позиции... =((
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:11
На лавку что ли?
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