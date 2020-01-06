«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко

сегодня, 13:10

«Манчестер Сити» намерен укрепить линию защиты в зимнее трансферное окно.

«Горожане» рассматривают защитников донецкого «Шахтера» и «Интера» . Для трансфера футболиста итальянского клуба «Манчестер Сити» придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.

Также «горожане» не против усилить и линию полузащиты. Они хотят приобрести хавбека «Тоттенхэма» , который перестал получать игровую практику при нынешнем главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Норвича» Тодде Кантвелле.