«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко

«Манчестер Сити» намерен укрепить линию защиты в зимнее трансферное окно.
«Горожане» рассматривают защитников донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко и «Интера» Милана Шкриньяра. Для трансфера футболиста итальянского клуба «Манчестер Сити» придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.
Также «горожане» не против усилить и линию полузащиты. Они хотят приобрести хавбека «Тоттенхэма» Харри Уинкса, который перестал получать игровую практику при нынешнем главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Норвича» Тодде Кантвелле.
Даже с учетом того, что Матвиенко не будет основным есть шанс вырасти, АПЛ+кубки, в плей офф ЛЧ поиграть, пусть и не в этом году
Уровень УПЛ оставляет желать лучшего, никакой интриги и отсутствие соперничества -регулярные вылеты с ШД в группе
Даже с учетом того, что Матвиенко не будет основным есть шанс вырасти, АПЛ+кубки, в плей офф ЛЧ поиграть, пусть и не в этом году
Уровень УПЛ оставляет желать лучшего, никакой интриги и отсутствие соперничества -регулярные вылеты с ШД в группе
"- За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?
Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" - но Коровьев сказал совсем другое:
- Да разве это сумма! Просите пять, он даст."(с)
"- За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?
Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" - но Коровьев сказал совсем другое:
- Да разве это сумма! Просите пять, он даст."(с)
Зинченко к основе постепенно подошел и этот подойдет. Станет звездой.
Зинченко к основе постепенно подошел и этот подойдет. Станет звездой.