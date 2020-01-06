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Вальверде попросил Артуро Видаля остаться в «Барселоне»

сегодня, 12:53

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попросил остаться полузащитника каталонцев Артуро Видаля в клубе, пообещав тому большей игровой практики.

У чилийского футболиста прекрасные отношения с партнерами по команде, особенно с лидерами. Также его очень любят болельщики. Таким образом, эти факторы могут побудить 32-летнего хавбека остаться в стане «сине-гранатовых».

Ранее СМИ сообщили, что Видаль согласился стать игроком «Интера».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:54
Я думаю согласится
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:46
Когда же эта Валверда будет изгнана из клуба???
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:25
глупо было бы не попросить
в свои 32 поактивнее многих молодых
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