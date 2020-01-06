Вальверде попросил Артуро Видаля остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попросил остаться полузащитника каталонцев Артуро Видаля в клубе, пообещав тому большей игровой практики.
У чилийского футболиста прекрасные отношения с партнерами по команде, особенно с лидерами. Также его очень любят болельщики. Таким образом, эти факторы могут побудить 32-летнего хавбека остаться в стане «сине-гранатовых».
Ранее СМИ сообщили, что Видаль согласился стать игроком «Интера».
в свои 32 поактивнее многих молодых
в свои 32 поактивнее многих молодых