ГлавнаяНовости

«Милан» хочет вернуть Аллегри и рассчитывает, что он станет их Фергюсоном

сегодня, 12:54

Известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри может вновь возглавить «Милан».

«Россонери» рассматривают 52-летнего наставника как своего Алекса Фергюсона. «Милан» надеется, что он позволит клубу доминировать в Серии А и быть претендентом на победу в европейских турнирах.

Руководство «россонери» считает, что при Аллегри их клуб может пойти по пути МЮ времен Фергюсона. В команде рассчитывают сохранить голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а также зарабатывать на именитых футболистах.

Ранее сообщалось, что Аллегри претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»,

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Барселоны»: «Вальверде грозит отставка? Ничего подобного»
Сегодня, 03:10 Комментарии12
СлухиАллегри претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 09:57 Комментарии10
Эмери: «„Эвертон“ интересовался мной, сам бы я хотел вернуться в Испанию»
Вчера, 06:40 Комментарии2
Год за три. Четырёхлетка Зидана в «Реале»
04 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии6
Анри - в списке кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»
30 декабря 2019 Комментарии12
МЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы
29 декабря 2019 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 13:58
Желание Милана может натолкнуться на нежелание Аллегри...
Демитрий
Демитрий
сегодня в 13:35
О боже, только не этого. Худший тренер Милана за последние лет 100.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:18
да кто туда пойдет то?
Foxes
Foxes
сегодня в 13:15
А как же Пиоли?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:13
Только он не пойдет.
An Jo
An Jo
сегодня в 13:10
А ха ха
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100