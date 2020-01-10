«Милан» хочет вернуть Аллегри и рассчитывает, что он станет их Фергюсоном

сегодня, 12:54

Известный итальянский специалист может вновь возглавить «Милан».

«Россонери» рассматривают 52-летнего наставника как своего . «Милан» надеется, что он позволит клубу доминировать в Серии А и быть претендентом на победу в европейских турнирах.

Руководство «россонери» считает, что при Аллегри их клуб может пойти по пути МЮ времен Фергюсона. В команде рассчитывают сохранить голкипера , а также зарабатывать на именитых футболистах.

Ранее сообщалось, что Аллегри претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»,