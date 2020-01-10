«Милан» хочет вернуть Аллегри и рассчитывает, что он станет их Фергюсоном

Известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри может вновь возглавить «Милан».
«Россонери» рассматривают 52-летнего наставника как своего Алекса Фергюсона. «Милан» надеется, что он позволит клубу доминировать в Серии А и быть претендентом на победу в европейских турнирах.
Руководство «россонери» считает, что при Аллегри их клуб может пойти по пути МЮ времен Фергюсона. В команде рассчитывают сохранить голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а также зарабатывать на именитых футболистах.
Ранее сообщалось, что Аллегри претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»,