Артета впервые победил

сегодня, 10:45

«Арсенал» в первый раз за долгое время одержал победу и подал признаки выздоровления. «Соккер.ру» - о прогрессе «канониров», который показался в игре с «Манчестер Юнайтед».

Встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» могла быть названа битвой хромых и страдающих команд, которые имеют топовые имена, но уже не те по результатам, игре и даже амбициям – всё же каждый умеет более-менее адекватно оценивать перспективы. Особого интереса игре добавляла фигура главного тренера «канониров» Микеля Артеты, который решился на сложный поступок.

Он не просто принял команду с убитой коллективной игрой, с внутренними проблемами, с целями, не соответствующими игре, с требованиями, которые завышены, но еще и сделал это в тяжелейший период. Если в других чемпионатах этот отрезок – самый подходящий для смены тренера, то это точно не про Англию. Где-то можно вдумчиво разобрать игру команды, изучить ее состав, тактику, проблемы, пока продолжается зимняя пауза.

А в Англии в это время происходят самые горячие бои. Ни о каких коррективах в подготовке и речи нет – все время практически тратится лишь на восстановление между матчами, которые следуют один за другим. Новый тренер разве что на психологический аспект в команде может повлиять, на настрой. Впрочем, на это часто и рассчитывают клубы, которые производят встряску в такой момент: команда получит заряд и пройдет серию матчей на моральном допинге.

А с тактикой потом уже разберется. С Артетой сразу не получилось встряхнуть прибитый эмоционально «Арсенал». Была ничья с «Борнмутом» (1:1), было поражение от «Челси» (1:2), причем очень досадное – большую часть матча «канониры» лидировали, а упустили всё в самой концовке, не удержав перевес. К игре с МЮ «Арсенал» сделал определенные выводы, что позволило вполне заслуженно победить.

В первом тайме на протяжении большей части времени «канониры» доминировали и проявляли большую активность, Артета попытался организовать стремительный стартовый наскок, о чем говорил и выбор состава. Впервые под руководством испанца в стартовом сочетании появились сразу и Ляказетт, и Обамеянг, и Пепе, и Озил. Ставка на стартовое давление сработала – отличился голом Николя Пепе. Он вообще провел очень вдохновенный матч, поскольку и во втором голе поучаствовал, и в каркас чужих ворот попал, и ни разу не сделал неточных передач, совершив 50 касаний мяча и создав четыре голевых момента.

В середине первого тайма игра немного просела по остроте, но в конце тайма «Арсенал» снова смог добавить, что опять привело к голу. Два приличных отрезка с натиском и хорошей концентрацией позволили «Арсеналу» за первый тайм получить хорошее преимущество в счете. Однако «канониры» не раз доказывали, что для них это ничего не значит – они могут отойти играть по счету и всё потерять. Даже с тем же «Челси» в прошлом туре так было.

Но на этот раз помог сам МЮ , который во второй половине матча, конечно, прибавил, создал даже небольшие моменты, но выглядел в целом совсем уж вяло, без искры, без азарта, без интересных ходов и нестандартных решений, без особого стремления перевернуть игру. Так что «Арсеналу» хватило и запаса в счете, и запаса в физической силе, и запаса в концентрации, чтобы одержать победу, которая стала первой для Артеты у руля «канониров».

Более того, «Арсенал» впервые в сезоне обыграл оппонента, который перед игрой находился в верхней половине турнирной таблицы. Настолько всё плохо было у «канониров» с соперниками, имеющими хоть какое-то представление о надежной игре в нынешнем сезоне. В таких матчах ранее «Арсенал» пять раз проиграл, четырежды играл вничью.

А после победы над МЮ «канониры» поднялись на десятое место, тогда как МЮ остался пятым. Этой победой «Арсенал» также прервал серию из пяти матчей без выигрыша во всех турнирах. И если продолжать смотреть на показатели во всех турнирах, то это лишь вторая победа «канониров» в последних 16 матчах. Кризис удивительной глубины, пусть на этом отрезке и превалировали ничьи.

Для самого Артеты победа над МЮ имела стратегически важное значение. Пока с тактическими нюансами в «Арсенале» он вряд ли может эффективно разобраться, разве что внести самые незначительные простые коррективы, которые могут сработать. А вот с настроем можно было повозиться. И от него в плотном графике зависит многое. Эффект новизны главного тренера никто не отменял. Однако в первых матчах после назначения Артеты победить не удалось. Если бы и на этот раз не справились с «Юнайтед», то эффект мог быть утрачен, команда снова могла почувствовать неуверенность, вернуть ощущение того, что что-то делается неверно.

А это опять обрушило бы «канониров» и вернуло их в психологическую яму, к расхлябанной игре. Победа же зарядит недостающими эмоциями, уверенностью и спокойствием. Спокойствие уже ощущалось на значительных отрезках этого матча – то, чего не хватало суетливо-апатичному «Арсеналу» ранее. Так что победа над «Манчестер Юнайтед» - это не просто значимое достижение в конкретной игре, не просто первая победа Артеты, первая победа после кризиса, но и важный вклад в будущие игры «канониров», которые пока во многом будут основаны на эмоциях и настрое, а Артету-тактика и строителя схем мы увидим чуть позднее.