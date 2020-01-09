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Эмери: «„Эвертон“ интересовался мной, сам бы я хотел вернуться в Испанию»

сегодня, 06:40

Экс-наставник «Арсенала» Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что мог возглавить «Эвертон» после увольнения из лондонского клуба.

«Эвертон» был заинтересован во мне, и я думал над этим вариантом. Я не сказал «нет», у нас было трёхчасовое собеседование. Я нравился им ещё тогда, когда получил назначение в ПСЖ.

Я хочу взять паузу для размышлений. Сейчас я собираюсь остаться в Мадриде, затем посетить Валенсию и Лондон. Я также хотел бы навестить своих родственников в Сан-Себастьяне.

Есть несколько команд, которые интересуются мной. Я бы предпочёл вернуться к работе в Испании, но я ничего не исключаю.

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