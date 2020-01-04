Год за три. Четырёхлетка Зидана в «Реале»

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Ровно 4 года назад Зинедин Зидан возглавил «Реал», и хотя в этих отношениях была пауза, новейшая история «Мадрида» - это история тренера Зизу.

4 января 2016 года Зинедин Зидан принял мадридский «Реал» после отставки Рафаэля Бенитеса, чье короткое, но запомнившееся унынием и неудачами пребывание на тренерском мостике «Реала» фанаты «сливочных» не любят вспоминать, как и не хотят помнить эпизодические появления во главе команды своей жизни Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари. Если не считать победу на клубном чемпионате мира прошлого года под руководством Солари (само участие в этом турнире стало следствием третьего кряду триумфа «Реала» под руководством Зидана в Лиге чемпионов), то Зидан — единственный тренер, приносивший «Королевскому клубу» трофеи за последние 5 лет. И трофеев немало — 9, если хотите точности.

Но до них мы еще доберемся, а сейчас перенесемся в 2016 год, когда Флорентино Перес отдал «Реал» в руки Зидана, который не достиг особенных успехов с «Кастильей», не имел самостоятельного опыта тренерской работы за пределами системы мадридского «Реала», казался очередным громким именем, брошенным на амбразуру под многократно повторяющийся испанский аналог нашего «авось». Однако не склонный к рефлексиям Зидан уже в тот судьбоносный день сказал простые слова, внушившие оптимизм. «Я думаю, все будет хорошо», - сказал четыре года назад многими любимый игрок и новоиспеченный тренер «Реала». И все было хорошо. Пожалуй, даже лучше, чем я и большинство из вас могли ожидать.

Из четырех календарных лет, прошедших со дня первого назначения Зидана главным тренером «Реала», француз возглавлял «сливочных» на протяжении трех лет и трех месяцев. Это его чистое время во главе «Королевского клуба». Три года и три месяца. А по ощущениям Зизу тренирует «Реал» уж лет десять точно, — настолько насыщено событиями его пребывание на белоснежной скамье. Большие вещи лучше видны издалека, и даже сейчас мы все еще недооцениваем невероятное достижение Зидана, который выиграл три Лиги чемпионов подряд, будучи, по сути, тренером-дебютантом. После этого он ушел.

Ушел на пике. Ушел, чтобы вернуться в сломавшийся «Реал» без Криштиану Роналду, получить в свои руки всю власть, пережить два кризиса и едва не оказаться на грани увольнения и строить, строить, строить по кирпичику новую империю, расцвет которой, наверное, впереди. При всем этом Зидан по-прежнему остается тренером-загадкой, его футбол одновременно безлик и торжественен, а «Реал» не связан определенным стилем или философией. Когда Зизу был еще в бутсах на поле, не раз приходилось задаваться вопросом: «Как он это делает?!»

С тех пор ничего не изменилось. Зидан-футболист не был суператлетом, генетически модифицированным или феноменом, державшим ноги в песке с пеленок, но гениальность заставляла даже обычное с виду тело делать необычные, выходящие за рамки будничности вещи. Так и сейчас: Зидан не претендует на роль особенного тренера, но плоды его работы трудно назвать обыденными. Не исключено, что источник волшебства Зизу зарыт где-то рядом с «Сантьяго Бернабеу». Например, француз имеет отношение ко всем последним пяти Кубкам чемпионов «Реала»: 9-й он выиграл в качестве футболиста и забил победный гол «циркулем» в финале, при «Десиме» присутствовал в роли помощника Карло Анчелотти, 11-й, 12-й и 13-й выиграл уже самостоятельно.

Зинедин может приложить руку и к 14-й победе в престижнейшем турнире Старого Света, а если бы он не ушел через 5 дней после «терсеры», быть может, обошлось бы без провала в прошлом сезоне. Впрочем, возможно, «Реалу» нужен был такой контрастный сезон после трех лет доминирования в Европе. Нужен был хотя бы для того, чтобы сильнее ценить Зидана. Уходя, Зизу сказал такую фразу: «Команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать». Вскоре выяснилось, что его уход — слишком глобальная перемена, загнавшая «Реал» в самый большой кризис пятилетки. К чести Флорентино Переса, он признал свою ошибку, извинился перед Зиданом и позвал его обратно «поднимать целину».

Сегодня ровно четыре года с момента первого прихода Зидана в «Реал», но отсчет реальных событий приходится вести с другой даты: почти 10 месяцев назад Зизу возглавил «Мадрид» во второй раз и, пожалуй, до сих пор на 100% не восстановил работу разрушенных после его первого ухода и прощания с Криштиану Роналду механизмов. Зидана тормозят «политические моменты», в частности, отсутствие возможности запросто сбросить с шеи обузы вроде Гарета Бэйла, а также неоправданные сходу ставки и надежды (привет Эдену Азару). Благо, не подводит «младший брат» Бензема и радует молодежь: Федерико Вальверде, Родриго, Винисиус — это будущее «Реала», за которым можно следить в настоящем.

Зидану нелегко пришлось на «Сантьяго Бернабеу» после возвращения: команда в растрепанных чувствах завершила прошлый провальный сезон, а в начале нынешней кампании сказалась неудачная предсезонная подготовка, и в какой-то момент над Мадридом даже пролетела тень Жозе Моуриньо, но Зидан вовремя нашел выход из лабиринта, сцепился с «Барселоной» в чемпионской гонке и застолбил за собой возможность завершить реконструкцию «Реала» в 2020 году. Сегодня «сливочные» возобновляют поход за «золотом» Ла Лиги гостевым матчем против «Хетафе», а мы в очередной раз попытаемся понять: созрела ли команда Зидана для больших побед уже сейчас или нужно еще подождать? Вот только встретит ли Зизу пятую годовщину своего первого назначения на тренерском мостике «Реала», если останется без трофеев в этом году?