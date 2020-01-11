Дубль Рэшфорда позволил МЮ разгромить «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» уверенно одолел «Норвич» в матче 22-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» (34 очка) занимают пятое место в турнирной таблице, «канарейки» (14 баллов) - последние.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Норвич Сити» 4:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд 27, Рэшфорд 52 (пенальти), Марсьяль 54, Гринвуд 76
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уилльямс, Фред, Матич, Мата, Перейра (Гринвуд 71), Рэшфорд (Джеймс 59), Марсьяль (Гомес 80)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли (Льюис 80), Байрэм, Тетти, Вранчич (Амаду 65), Буэндия, МакКлин, Кантвелл, Ида (Эрнандес 65)
Главный тренер: Фарке Даниэль.
Судья: Тэйлор Энтони.
Ранее «Арсенал» в меньшинстве удержал ничью с «Кристал Пэлас».
- Кто там?
- Откройте ворота, голевая поллюция!!!
- Кто там?
- Откройте ворота, голевая поллюция!!!