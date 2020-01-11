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Дубль Рэшфорда позволил МЮ разгромить «Норвич»

сегодня, 19:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уверенно одолел «Норвич» в матче 22-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» (34 очка) занимают пятое место в турнирной таблице, «канарейки» (14 баллов) - последние.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Норвич Сити» 4:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд 27, Рэшфорд 52 (пенальти), Марсьяль 54, Гринвуд 76

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уилльямс, Фред, Матич, Мата, Перейра (Гринвуд 71), Рэшфорд (Джеймс 59), Марсьяль (Гомес 80)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли (Льюис 80), Байрэм, Тетти, Вранчич (Амаду 65), Буэндия, МакКлин, Кантвелл, Ида (Эрнандес 65)
Главный тренер: Фарке Даниэль.

Судья: Тэйлор Энтони.

Ранее «Арсенал» в меньшинстве удержал ничью с «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Семён Макаренко
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С паниным развлекайся
Семён Макаренко
Семён Макаренко
сегодня в 20:27
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://ur-l.ru/sex
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:26
Порадовали сегодня !
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 20:24
Всех с победой
marvel777
marvel777 ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:12
Ну как же без тебя в комментариях
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:08
-Тук-тук
- Кто там?
- Откройте ворота, голевая поллюция!!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:01
Ну а как же без левой пенечьки
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:54
Красавцы!!!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 19:52
плохо
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