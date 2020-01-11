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Дебютный гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать победу над «Кальяри»

сегодня, 18:52
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 19-го тура Серии А «Милан» на выезде победил «Кальяри». На 46-й минуте нападающий «россонери» Рафаэл Леау открыл счет, а на 64-й минуте свой дебютный гол за миланцев забил Златан Ибрагимович.

После этой победы «Милан» поднимается на восьмую строчку (25 очков), «Кальяри» на шестой строчке (29 очков).

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» - «Милан» 0:2 (0:0)
Голы: Рафаэл Леау 46, Ибрагимович 64

«Кальяри»: Ульсен, Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес (Ионицэ 76), Чигарини, Рог (Кастро 76), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри 69)
Главный тренер: Маран Роландо.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Конти 74), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура 64), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич 90)
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Чигарини 26, Нандес 39, Пеллегрини 60

Судья: Абиссо Розарио.

В прошлом туре обе команды потеряли очки.

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Все комментарии
zubila
zubila
сегодня в 19:04
Идеальное сочетание игроков под схему
VIPded
VIPded
сегодня в 19:04
Браво, Ибра! Форза, россонери!!!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 19:02
Шутки шутками, но вот эта уверенность Златана чувствуется. Пропали эти панические приступы.
dimagas2
dimagas2 ответил neomessi
сегодня в 19:01
Лучший игрок в Сериале!
В догвоорентус пора ,там затащит ему всего 40)))
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 18:59
Ибра бог
max74
max74
сегодня в 18:57
Забил два, но один отменили
neomessi
neomessi
сегодня в 18:55
Лучший игрок в Сериале!
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 18:52
С победой лучший клуб Италии!
Ибра в свои 38 ТОП.
Не то что гей симулянт в Турине!
Ща у кого то с посохом начнется!
НЫТЬ)))
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