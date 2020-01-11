Дебютный гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать победу над «Кальяри»

В матче 19-го тура Серии А «Милан» на выезде победил «Кальяри». На 46-й минуте нападающий «россонери» Рафаэл Леау открыл счет, а на 64-й минуте свой дебютный гол за миланцев забил Златан Ибрагимович.
После этой победы «Милан» поднимается на восьмую строчку (25 очков), «Кальяри» на шестой строчке (29 очков).
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» - «Милан» 0:2 (0:0)
Голы: Рафаэл Леау 46, Ибрагимович 64
«Кальяри»: Ульсен, Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес (Ионицэ 76), Чигарини, Рог (Кастро 76), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри 69)
Главный тренер: Маран Роландо.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Конти 74), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура 64), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич 90)
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Чигарини 26, Нандес 39, Пеллегрини 60
Судья: Абиссо Розарио.
В прошлом туре обе команды потеряли очки.
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Ибра в свои 38 ТОП.
Не то что гей симулянт в Турине!
Ща у кого то с посохом начнется!
НЫТЬ)))