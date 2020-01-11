Дебютный гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать победу над «Кальяри»

сегодня, 18:52

В матче 19-го тура Серии А «Милан» на выезде победил «Кальяри». На 46-й минуте нападающий «россонери» Рафаэл Леау открыл счет, а на 64-й минуте свой дебютный гол за миланцев забил Златан Ибрагимович.

После этой победы «Милан» поднимается на восьмую строчку (25 очков), «Кальяри» на шестой строчке (29 очков).

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» - «Милан» 0:2 (0:0)

Голы: Рафаэл Леау 46, Ибрагимович 64

«Кальяри»: Ульсен, Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес (Ионицэ 76), Чигарини, Рог (Кастро 76), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри 69)

Главный тренер: Маран Роландо.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Конти 74), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура 64), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич 90)

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Чигарини 26, Нандес 39, Пеллегрини 60

Судья: Абиссо Розарио.

В прошлом туре обе команды потеряли очки.