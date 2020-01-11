«Шеффилд Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся в топ-5 АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря голу форварда Оливера МакБарни на 53-й минуте. Гол хавбека «молотобойцев» Роберта Снодграсса в компенсированное время был отменен благодаря VAR.
После этой победы «Шеффилд» поднимается на пятую строчку в таблице (32 очка), «Вест Хэм» на 16-м месте (22 очка).
Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн
«Шеффилд Юнайтед» - «Вест Хэм» 1:0 (0:0)
Голы: МакБарни 53
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем (Бешич 70), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни (Шарп 84), МакГолдрик (Муссе 60)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
«Вест Хэм»: Фабьянски (Мартин 15), Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Райс, Масуаку (Снодграсс 69), Лансини (Форнальс 84), Андерсон, Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.
Предупреждения: Бешич 86
В прошлом туре «Шеффилд» уступил «Ливерпулю». В следующем туре «клинки» встретятся с «Арсеналом».
Концовка убойная. Отмена гола ВАР. Игрок атакующей команды искренне не понимал за что отменять на послематчевом интервью. Но при повторе заметно, что отталкивал рукой защитника.
Удивляет, что арбитры в Англии не смотрят сами повтор, наверно, в целях экономии времени. Доверие и быстрота. В России помню на матче ЦСКА Краснодар 10 минут реф зырил в экран, считая это нормой.
Концовка убойная. Отмена гола ВАР. Игрок атакующей команды искренне не понимал за что отменять на послематчевом интервью. Но при повторе заметно, что отталкивал рукой защитника.
Удивляет, что арбитры в Англии не смотрят сами повтор, наверно, в целях экономии времени. Доверие и быстрота. В России помню на матче ЦСКА Краснодар 10 минут реф зырил в экран, считая это нормой.