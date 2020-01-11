ГлавнаяНовости

«Шеффилд Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся в топ-5 АПЛ

сегодня, 00:58
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче 22-го тура английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря голу форварда Оливера МакБарни на 53-й минуте. Гол хавбека «молотобойцев» Роберта Снодграсса в компенсированное время был отменен благодаря VAR.

После этой победы «Шеффилд» поднимается на пятую строчку в таблице (32 очка), «Вест Хэм» на 16-м месте (22 очка).

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

«Шеффилд Юнайтед» - «Вест Хэм» 1:0 (0:0)
Голы: МакБарни 53

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем (Бешич 70), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни (Шарп 84), МакГолдрик (Муссе 60)
Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Вест Хэм»: Фабьянски (Мартин 15), Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Райс, Масуаку (Снодграсс 69), Лансини (Форнальс 84), Андерсон, Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.

Предупреждения: Бешич 86

В прошлом туре «Шеффилд» уступил «Ливерпулю». В следующем туре «клинки» встретятся с «Арсеналом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гол Стротмана принёс «Марселю» победу над «Ренном»
Сегодня, 00:48 Комментарии1
«Атлетико» победил «Барселону» и стал финалистом Суперкубка Испании
09 января Комментарии223
ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка Лиги
09 января Комментарии6
«Лилль» вышел в полуфинал Кубка Лиги благодаря победе над «Амьеном»
09 января Комментарии1
«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в полуфинале Кубка Лиги
09 января Комментарии4
«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
08 января Комментарии81
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Predator94
Predator94
сегодня в 01:35
Посмотрел игру. Первый тайм не очень был, во втором интереснее. И те, и те имели моменты, чтобы забить. Шефилд крутая команда, видна тренерская рука. Умная команда, умеет балансировать, умеет играть без и с мячом, что показала в концовке. Удивительная команда Шефилд Юнайтед, однозначно, открытие сезона.
Концовка убойная. Отмена гола ВАР. Игрок атакующей команды искренне не понимал за что отменять на послематчевом интервью. Но при повторе заметно, что отталкивал рукой защитника.
Удивляет, что арбитры в Англии не смотрят сами повтор, наверно, в целях экономии времени. Доверие и быстрота. В России помню на матче ЦСКА Краснодар 10 минут реф зырил в экран, считая это нормой.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:32
Молодцы что еше сказать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:15
Вовремя молотки Рэндольфа подписали - Лукаш опять сломался.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:00
Шефф Ютд с победой!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:59
Мойес радовался как ребёнок когда Снодграсс забил, но ВАР был безжалостен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100