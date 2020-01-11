«Шеффилд Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся в топ-5 АПЛ

сегодня, 00:58

В матче 22-го тура английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря голу форварда Оливера МакБарни на 53-й минуте. Гол хавбека «молотобойцев» Роберта Снодграсса в компенсированное время был отменен благодаря VAR .

После этой победы «Шеффилд» поднимается на пятую строчку в таблице (32 очка), «Вест Хэм» на 16-м месте (22 очка).

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

«Шеффилд Юнайтед» - «Вест Хэм» 1:0 (0:0)

Голы: МакБарни 53

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем (Бешич 70), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни (Шарп 84), МакГолдрик (Муссе 60)

Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Вест Хэм»: Фабьянски (Мартин 15), Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Райс, Масуаку (Снодграсс 69), Лансини (Форнальс 84), Андерсон, Аллер

Главный тренер: Мойес Дэвид.

Предупреждения: Бешич 86

В прошлом туре «Шеффилд» уступил «Ливерпулю». В следующем туре «клинки» встретятся с «Арсеналом».