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Гол Стротмана принёс «Марселю» победу над «Ренном»

сегодня, 00:48
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн0 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» в гостях победил «Ренн» благодаря единственному голу Кевина Стротмана на 84-й минуте встречи. После этой победы «провансальцы» укрепляют свою вторую строчку (41 очко), красно-черные на третьем месте (33 очка).

Ренн, стадион Роазон Парк

«Ренн» - «Марсель» 0:1 (0:0)
Голы: Стротман 84

«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Морель, Мауасса, Рафаэл, Насименто Коста, Леа Силики (Гнаньон 90+2), Буриго, Дель Кастильо (Хуну 78), Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.

«Марсель»: Манданда, Сарр, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Ронже (Стротман 82), Камара, Сансон, Радоньич (Жермен 65), Бенедетто (Лопес 77), Пайет
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

Предупреждения: Сарр 30, Траоре 32, Чалета-Цар 35, Камара 50, Пайет 79, Да Силва 83, Сансон 89

В прошлом туре обе команды одержали победы.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:05
Во у них разрывы между призёрами!
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