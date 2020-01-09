ГлавнаяНовости

«Атлетико» победил «Барселону» и стал финалистом Суперкубка Испании

вчера, 23:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании. В финале «матрасники» оспорят трофей в противостоянии с «Реалом». Напомним, что накануне «сливочные» вышли в решающий раунд турнира, победив «Валенсию». Финал Суперкубка Испании пройдет 12 января.

Джидда, стадион им. Короля Абдаллы

«Барселона» - «Атлетико» 2:3 (0:0)
Голы: Месси 51, Гризманн 62 - Коке 46, Мората 81 (пенальти), Корреа 86

«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич 86), де Йонг (Фати 88), Месси, Суарес, Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди дос Сантос (Витоло 67), Корреа, Эррера (Коке 46 (Льоренте 72)), Партей, Сауль, Жоау Фелиш, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Пике 31, Партей 35, Савич 45+3, Суарес 45+3, Фелипе 65, Льоренте 73, Видаль 77, Нето 80

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка Лиги
Вчера, 01:01 Комментарии4
«Лилль» вышел в полуфинал Кубка Лиги благодаря победе над «Амьеном»
Вчера, 01:00 Комментарии1
«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в полуфинале Кубка Лиги
Вчера, 00:57 Комментарии3
«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
08 января Комментарии79
«Лион» оформил выход в полуфинал Кубка Лиги в матче с «Брестом»
08 января Комментарии6
«Ман Сити» обыграл МЮ на «Олд Траффорд»
08 января ВидеоКомментарии54
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Королевский Реал
Королевский Реал ответил ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:31
Для какой аудитории? Клубы отдавали обратно свои квоты для испанских болельщиков...у них думаешь нет работы среди недели, что бы лететь за кучу тысяч километров в другую страну?
Для международной аудитории, для международной.

Сейчас клубы практикуют такое проведение кубков.
Вон Итальянский суперкубок так же прошел в Сайдовской аравии.

Если Барселона проиграла, прими это достойно, а не ищи дешевые отговорки.
Hamman
Hamman ответил Cympak-05
сегодня в 00:31
Ну как бы ВАР в Испании появился ещё в прошлом сезоне. Не буду говорить в итоге где была Барса а где оказался Реал после ВАРа
Как бы на том месте Реал оказался не из-за VAR, а по причине экспериментов Переса по кандидатуре главного тренера.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Cympak-05
сегодня в 00:30
Нето очередной раз показал почему он так и не стал основным вратарём топ клубах и клубах первого эшелона. Стало понятно почему пишут, что Умтити готовы продать за 20-30 млн. И что команде нужно усиливать цент обороны и менять тренера. Но и давайте признать. Если не продажи Суперкубков в другие страны. То Суперкубок умрет как турнир. Это вначале поняли итальянцы теперь испанцы. Думаю следующие будет немцы. Англичане и без этого хорошо зарабатывают но возможно тоже задумаются. А Фарнцузы не особо будут интересны
То есть не для людей, а для бабла футбол?
San Skra
San Skra ответил egoos
сегодня в 00:29
то они по ногам считают то по корпусу...в зависимости от того, что им нужно. Странно, что уже лет 10 как договорились давать приоритет атаке в миллиметровых офсайдах а воз и ныне там. Разве не в плечо попал мяч? Вроде на повторах ясно было видно....хз в общем. Реал поздравляем с очередным кубком. Матрасы вечно вторые, сколько бы Диего не бегал по бровкам))
Не неси ересь, никогда по ногам не считали, в правилах четко написано, что офсайд считается по той части тела которой можно забить гол, смотри чаще Англию, там такие моменты практически в каждом матче.
cannongun
cannongun
сегодня в 00:29
барсучьим глорам наложили в штаны? ничего нового
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил egoos
сегодня в 00:28
Тот ещё бездарь)
С каждым матчем дно пробивают
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Королевский Реал
сегодня в 00:28
Они не могут этого сделать, поскольку формат суперкубка изменился в первую очередь для того, чтобы быть еще более интересным для аудитории. Какой идиот будет тебе Леганес или Осасуну звать на такой турнир,а тем более из Сегунды. Это же тебе не Кубок Америки, где приглашают всякую экзотику вроде Катара, Гаити и Ямайки!
Вчера на матче реала половина верхнего яруса была пустая...думаешь такое было бы на дерби на бернабеу или на метрополитано?
Cympak-05
Cympak-05 ответил Королевский Реал
сегодня в 00:28
Ну как бы ВАР в Испании появился ещё в прошлом сезоне. Не буду говорить в итоге где была Барса а где оказался Реал после ВАРа
egoos
egoos ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 00:27
Что оборона дыра, что тренер. Жаль, что с этим бездарем потеряли 3 года..
согласен. крепкий середняк. ему бы Бильбао тренировать или Гетафе. Вот там он бы показал себя. Состав Барсы -не его материал.
juvenale
juvenale ответил Agamaga
сегодня в 00:27
Бл.. судейство. Надеюсь Симеоне очень доволен. Ещё попрыгает и будет что-то требовать ему показать в финале.
пхахах какое судейство?где пенальти за игру рукой Пике?вас тащили как могли,как всегда,но автобус выиграл заслуженно
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Королевский Реал
сегодня в 00:25
Они не могут этого сделать, поскольку формат суперкубка изменился в первую очередь для того, чтобы быть еще более интересным для аудитории. Какой идиот будет тебе Леганес или Осасуну звать на такой турнир,а тем более из Сегунды. Это же тебе не Кубок Америки, где приглашают всякую экзотику вроде Катара, Гаити и Ямайки!
Для какой аудитории? Клубы отдавали обратно свои квоты для испанских болельщиков...у них думаешь нет работы среди недели, что бы
лететь за кучу тысяч километров в другую страну?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:25
Что оборона дыра, что тренер.
Жаль, что с этим бездарем потеряли 3 года..
Bobon
Bobon ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:24
Команда физрука теряется,если на них давить смело,так и случилось,начинается мандраж а физрук меняет опытного Бускетса,затем выпускает мальчика-маразм. Реал раздавит Атлетико крупно,никаких шансов нет у них.
При этом продают Тодибо, который, когда играл, смотрелся неплохо. Зато оставляют Пике, который косячит постоянно. Юмтити и Лангле - еще 2 днища. Про Роберто в защите вообще молчу. Он играет только потому, что забил победный гол ПСЖ. По итогу, у Барселоны нет защиты вообще. Полузащита не лучше. Один Видаль старается, но толку мало.
da da da
da da da ответил Королевский Реал
сегодня в 00:24
Они не могут этого сделать, поскольку формат суперкубка изменился в первую очередь для того, чтобы быть еще более интересным для аудитории. Какой идиот будет тебе Леганес или Осасуну звать на такой турнир,а тем более из Сегунды. Это же тебе не Кубок Америки, где приглашают всякую экзотику вроде Катара, Гаити и Ямайки!
есть Севилья,есть Бильбао,есть Вильярреал/РС.
Agamaga
Agamaga ответил Королевский Реал
сегодня в 00:24
С появлением ВАР только усилил скулеж сливочных, совпадение? Не думаю!
egoos
egoos
сегодня в 00:24
то они по ногам считают то по корпусу...в зависимости от того, что им нужно. Странно, что уже лет 10 как договорились давать приоритет атаке в миллиметровых офсайдах а воз и ныне там. Разве не в плечо попал мяч? Вроде на повторах ясно было видно....хз в общем. Реал поздравляем с очередным кубком. Матрасы вечно вторые, сколько бы Диего не бегал по бровкам))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 00:23
И при этом у Меся Золотой мяч. Уот так Уот.
Hamman
Hamman ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:23
Этот турнир для развращения Саудии,мунафик Салман наверно миллион отдал для этого турнира.
Ты так уверенно говоришь! Есть неоспоримые доказательства что он мунафик?
Cympak-05
Cympak-05 ответил sergsudak
сегодня в 00:23
Условия ставит тот кто платит. Цирк для Шейхов.
Королевский Реал
Королевский Реал ответил ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:23
Опять же повторюсь.... Да в следующем году они могут и сегунду позвать и местные клубы пригласить....и вообще в лото сыграть на победителя. Никогда и нигде не было такого в суперкубке, что бы разыгрывали ни чемпион и не обладатель кубка....дутый турнир, всё за бабло
Они не могут этого сделать, поскольку формат суперкубка изменился в первую очередь для того, чтобы быть еще более интересным для аудитории.
Какой идиот будет тебе Леганес или Осасуну звать на такой турнир,а тем более из Сегунды.

Это же тебе не Кубок Америки, где приглашают всякую экзотику вроде Катара, Гаити и Ямайки!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:22
Жесть какая то
sergsudak
sergsudak
сегодня в 00:22
Что это еще за супер кубок Испании? Зимой?? С полуфинальными стадиями???
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:20
Очень хотел классико но физрук опять про76 игру.Атлетико слабая очень в этом сезоне но умудрились и им проиграть
Agamaga
Agamaga ответил Иван Мельников
сегодня в 00:20
Бл.. судейство. Надеюсь Симеоне очень доволен. Ещё попрыгает и будет что-то требовать ему показать в финале.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ATG
сегодня в 00:20
Тут никто не спорит на счет этого. Все очевидно. Игра рукой была и никто не протестовал даже. А вот про игру в центре защиты у барсы можно поговорить
drug01
drug01
сегодня в 00:20
Наказали поделом за самоуверенность!!!!!
da da da
da da da ответил ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:19
чемпион и обладатель кубка...где я говорил про два клуба примеры?
.....В турнире примут участие оба финалиста Кубка Испании 2018/2019, а также две лучшие команды Чемпионата Испании 2018/2019.
San Skra
San Skra
сегодня в 00:19
Очень странный матч, не понимаю как к нему относиться, противоречивые чувства:
1. Вот он современный ВАРовский матч: судьбоносные решения приняты именно им, и что самое интересное все 3 случая оставляют осадок, ведь по духу эпизодов: мяч (пас) Видаля трудовой, красивый, да миллиметровый офсайд был. Рука у месси была, но гол уж очень хорош. И вообще не понятно почему не поставили пенальти в ворота Барсы, мяч значительно изменил траекторию, 100% пенальти.
2. Сама Барса, что это было?! иметь столько моментов, не реализовать их и потом в конце так провалиться. Осадок от такого результата, по духу игры Барса должна быть в финале. Но Атлетико заслуженно туда вышло.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:18
И что то не было ? Теперь стало . Барса подписалась на это ? Подписалась , теперь то какие вопросы ?
Барса даже за этот матч как клуб, как финансовая компания подняла нормально денег....
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 00:18
Как по мне барса проиграла сама себе,атлетико никакой был,80 минут их утюжили.Индейцу пора валить,его автобус давно стал дырявым,а других идей у него нет.Еще раз отмечу,атлеты были мёртвые,барса взяла и слила выигранный матч,точнее защита барсы.
Жаль что не будет классико.
Победы Реалу с костоломами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100