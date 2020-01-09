«Атлетико» победил «Барселону» и стал финалистом Суперкубка Испании

«Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании. В финале «матрасники» оспорят трофей в противостоянии с «Реалом». Напомним, что накануне «сливочные» вышли в решающий раунд турнира, победив «Валенсию». Финал Суперкубка Испании пройдет 12 января.
Джидда, стадион им. Короля Абдаллы
«Барселона» - «Атлетико» 2:3 (0:0)
Голы: Месси 51, Гризманн 62 - Коке 46, Мората 81 (пенальти), Корреа 86
«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич 86), де Йонг (Фати 88), Месси, Суарес, Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди дос Сантос (Витоло 67), Корреа, Эррера (Коке 46 (Льоренте 72)), Партей, Сауль, Жоау Фелиш, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Пике 31, Партей 35, Савич 45+3, Суарес 45+3, Фелипе 65, Льоренте 73, Видаль 77, Нето 80
Стало понятно почему пишут, что Умтити готовы продать за 20-30 млн. И что команде нужно усиливать цент обороны и менять тренера.
Но и давайте признать. Если не продажи Суперкубков в другие страны. То Суперкубок умрет как турнир. Это вначале поняли итальянцы теперь испанцы. Думаю следующие будет немцы. Англичане и без этого хорошо зарабатывают но возможно тоже задумаются. А Фарнцузы не особо будут интересны
Стало понятно почему пишут, что Умтити готовы продать за 20-30 млн. И что команде нужно усиливать цент обороны и менять тренера.
Но и давайте признать. Если не продажи Суперкубков в другие страны. То Суперкубок умрет как турнир. Это вначале поняли итальянцы теперь испанцы. Думаю следующие будет немцы. Англичане и без этого хорошо зарабатывают но возможно тоже задумаются. А Фарнцузы не особо будут интересны