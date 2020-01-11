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«Арсенал» в меньшинстве удержал ничью с «Кристал Пэлас»

сегодня, 17:25
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«Арсенал» в матче 22-го тура АПЛ сыграл вничью с «Кристал Пэлас». «Канониры» (28 очков) находятся на десятом месте, «орлы» (29 баллов) - девятые.

Лондон, стадион Селхарст Парк

«Кристал Пэлас» - «Арсенал» 1:1 (0:1)
Голы: Айю 54 - Обамеянг 12

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд, Майер (Тосун 68), Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Айю
Главный тренер: Ходжсон Рой.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Лукас Торрейра (Гендузи 46), Джака, Пепе, Озил (Габриэл Мартинелли 70), Обамеянг, Ляказетт (Нельсон 90+2)
Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Пепе 44, Мэйтленд-Найлз 51, МакКарти 71, Томкинс 85, Ляказетт 90

Удаления: Обамеянг 67

Судья: Тирни Пол.

В предыдущем туре «Арсенал» одержал победу над МЮ.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 17:37
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 17:33
    есть желающие отсыпать Пэлас 60 лямов за Заху?))) ахахахаха
    вудворд должен хапануть топаря, в пару к Лингарду зайдет!
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 17:29
    игра была равна... отмучались и те и эти.
    Озил получает больше всех в Арсенале - играет хуже всех.
    Заха получает больше всех в Пэлас - играет хуже всех. Все что сделал за матч.. попатался надайвить на пенку в штрафной.
    трындец, ожидал большего от обеих команд.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 17:29
    молодцы стеклотара
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 17:27
    Не футбол ,а сплошная борьба.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 17:26
    Равная игра равных соперников... Плюс травма Торрейры, дисква (на 3 матча явно) Обамы... Но логично после того, как полматча "Арсенал" метелила команда Шипа.
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