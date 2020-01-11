«Арсенал» в меньшинстве удержал ничью с «Кристал Пэлас»

«Арсенал» в матче 22-го тура АПЛ сыграл вничью с «Кристал Пэлас». «Канониры» (28 очков) находятся на десятом месте, «орлы» (29 баллов) - девятые.
Лондон, стадион Селхарст Парк
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» 1:1 (0:1)
Голы: Айю 54 - Обамеянг 12
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд, Майер (Тосун 68), Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Айю
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Лукас Торрейра (Гендузи 46), Джака, Пепе, Озил (Габриэл Мартинелли 70), Обамеянг, Ляказетт (Нельсон 90+2)
Главный тренер: Артета Микель.
Предупреждения: Пепе 44, Мэйтленд-Найлз 51, МакКарти 71, Томкинс 85, Ляказетт 90
Удаления: Обамеянг 67
Судья: Тирни Пол.
В предыдущем туре «Арсенал» одержал победу над МЮ.
вудворд должен хапануть топаря, в пару к Лингарду зайдет!
вудворд должен хапануть топаря, в пару к Лингарду зайдет!
Озил получает больше всех в Арсенале - играет хуже всех.
Заха получает больше всех в Пэлас - играет хуже всех. Все что сделал за матч.. попатался надайвить на пенку в штрафной.
трындец, ожидал большего от обеих команд.
Озил получает больше всех в Арсенале - играет хуже всех.
Заха получает больше всех в Пэлас - играет хуже всех. Все что сделал за матч.. попатался надайвить на пенку в штрафной.
трындец, ожидал большего от обеих команд.