Кикнадзе о протестах фанатов: «Дубинкой уважение не воспитать»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о декабрьской протестной акции фанатов российских клубов.

— Как отнеслись к уходу болельщиков с трибун в знак протеста против задержаний некоторых фанатов?

— Первое: есть закон. Хороший или плохой, но он должен соблюдаться. Как говорили древние римляне, «закон суров, но это закон». Мне кажется, дискуссия, которая ведётся относительно методов и приёмов работы с болельщиками, должна быть более широкой и включать в себя мнение многих участвующих лиц. При том формате, в котором общение происходит сейчас, я считаю, нам — под «нами» я имею в виду всю футбольную общественность — повезло, что всё это случилось в последнем туре перед перерывом. Это дало возможность немного погасить страсти, спокойно подумать. Мы сейчас достаточно часто встречаемся с болельщиками, в том числе, преследуя те же самые задачи, которые были обозначены органами правопорядка. На мой взгляд, проблемы не решить только полицейской дубинкой. Здесь нужно находить взаимопонимание и слышать друг друга. Это очень непростой процесс. Мы год достаточно интенсивно общаемся с болельщиками «Локомотива». Не могу сказать, что по всем направлениям друг друга понимаем и принимаем позицию. Но, кажется, есть тенденция к улучшению и рост уважения.

— Насколько правильно было задерживать фанатов из-за истории с оскорблениями Артёма Дзюбы в Сан-Марино?

— Конечно, мы противники мата, о чём неоднократно говорили нашим болельщикам. И то, что было устроено в адрес одного из лидеров национальной сборной, — это неприлично. Не только из-за статуса Артёма Дзюбы. Неприлично это ещё и по-человечески. Попытки уйти со стадиона, на мой взгляд, неправильное решение, неверная позиция по отношению к футболу. И нашим активным болельщикам я об этом прямо сказал. Потому что есть футбол и своя команда, которую надо поддерживать, находя другие формы протеста, если хочешь протестовать.

Мне кажется, если проблему, обозначившуюся в последнем туре, мы будем решать формальным способом, ни к чему хорошему это не приведёт. Либо будет «победа», связанная с тем, что мы выкорчуем активных болельщиков со стадиона, и это не добавит зрелищности футболу. Либо мы будем вынуждены симулировать некую активность, которая не будет приносить реального результата. Поэтому вопрос встреч и обсуждений с выработкой решений, направленных на снижение напряжённости, — это единственный путь. Болельщиков надо уважать. Но и они должны уважать тех, кто находится рядом с ними. Как этого добиться без диалога, я не понимаю. Дубинка — не метод, способствующий росту уважения. Дубинкой можно запугать, наказать, покалечить, но невозможно воспитать уважение. А его надо воспитывать. Это серьёзные и долгие процедуры. Необходима ежедневная ответственная работа.