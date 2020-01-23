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Слуцкий: «Мне безумно интересен тот проект, который предложили в „Рубине“»

сегодня, 21:41

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями относительно своего прихода в казанский клуб.

На каждом жизненном этапе у человека разные цели, задачи, приоритеты, желания. В одном из интервью я сказал, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой российский клуб. Все начали это обсуждать. Но это было сказано про этап трёхлетней давности. Я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. «Халл Сити» и «Витесс» были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать.

Тот проект, который мне предложили в «Рубине», безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов, потому что стоит тебе проиграть несколько матчей, как все твои проекты забываются — и всё, до свидания. Поэтому не хочу рассуждать вдолгую. Есть текущая ситуация. Вариант с «Рубином» показался мне безумно интересным. Я уже давно никому не доверяю, например, в оценке футболиста. Мне могут сто человек сказать, что игрок шикарный, но я не поверю, пока сам его не увижу. Или, допустим, двести человек скажут, что игрок нарушает режим, но я могу пропустить эти слова мимо ушей, потому что предпочитаю сам выстраивать отношения. Была масса примеров, когда мне попадался якобы проблемный футболист, но я разбирался в сути проблемы и понимал, что она лежит в другой плоскости. Сейчас мне тоже неважно, что говорят люди и что советуют. Я поступил так, как подсказывало мне моё внутреннее ощущение.

Также недавно Слуцкий оценил нынешний уровень казанского клуба.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 22:38
Да какой ещё проект Лёня 😀
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:17
Вывод: все алкоголики, тунеядцы, наркоманы и уголовники - добро пожаловать в Рубин, Лёня вас выслушает и примет с распростёртыми объятиями!
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Ваня лучший
сегодня в 22:13
А где гарантии, что эти "финансовые возможности" не закончатся в апреле? Подобное там уже было, да и не только там.
В апреле конечно ничего не изменится, а в межсезонье что угодно может произойти. Но я всё же думаю что в следующем сезоне финансирование Рубина ещё улучшится и Рубин реально поборется за самые высокие места. Хотя с нынешним Зенитом сейчас бесполезно соперничать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Трезвый повар
сегодня в 21:57
С такими финансовыми возможностями и составом Слуцкий в следующем сезоне может вывести Рубин в лидеры ПЛ
А где гарантии, что эти "финансовые возможности" не закончатся в апреле? Подобное там уже было, да и не только там.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:47
С такими финансовыми возможностями и составом Слуцкий в следующем сезоне может вывести Рубин в лидеры ПЛ
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