Кикнадзе: «Нам нужен спортивный результат, или придётся закручивать гайки»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о задачах московского клуба на 2020 год.

Спортивные задачи: попасть в Лигу чемпионов, выйти в весеннюю часть еврокубков — ЛЧ или ЛЕ . Нужно научиться перешагивать новогодний барьер. Есть цель реконструировать базу в Баковке и академию в Перово. Очень хотели бы сделать проект реконструкции стадиона в Черкизово. Полностью внедрить систему KPI (ключевые показатели эффективности). И 100% хочется переломить негативную тенденцию и выйти на дорогу экономического оздоровления. Я бы эту задачу поставил на второе место, даже до Баковки и Перово. Прошлый год был очень тяжёлым. Мы выполняли много обязательств, которые были взяты ещё не нами.

Есть ещё много проблем, но мы понимаем, как их решить. Нам кровь из носу нужен спортивный результат, как составная часть этого решения. Не было человека счастливее меня после победы над «Байером» (2:1) в гостях или после двух достойнейших игр против «Ювентуса» (1:2; 1:2) в Лиге чемпионов. Но в то же время мы крайне рассчитывали на выход в весеннюю стадию хотя бы Лиги Европы. И дело тут не только в призовых, но и в тех возможностях, которые это даёт в трансферах на продажу игроков. Клуб ведёт переговоры с серьёзными контрагентами, но для большего усиления своих переговорных позиций нам как воздух необходим спортивный успех. Конечно, мы имеем стабильное финансирование от РЖД , два года подряд получаем деньги от УЕФА за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Но ни телевидение, ни болельщики на сегодняшний день не вносят серьёзный вклад в финансирование клуба. Так что третий источник — трансферы. Но только когда у нас была последняя крупная продажа?

Прожада Ниасса в «Эвертон»? Да, а в 2019 году мы заработали на трансферах в пять раз больше, чем в предыдущем. Но эти цифры настолько несерьёзные, что вызывают только улыбку. Именно поэтому нам нужен спортивный результат. Или придётся закручивать гайки: повышение цен на билеты и абонементы, отказ от Match day, сокращение штата, вывод из состава всех дорогостоящих игроков и сохранение только молодых подешевле. Конечно, мы можем так сделать. Тогда, наверное, опять будем бороться за седьмое-восьмое место. Но мне этого не то, что болельщики не простят — я сам себе не прощу. Нам нужно как-то пытаться выходить из этой ситуации. И я ещё год назад сказал, что мы будем брать молодых игроков, растить их и выводить на трансфер. Для нас реальные модели работы — это «Аякс» и загребское «Динамо». А «Барселона», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Сити» — для «Локомотива» это пока нереально.