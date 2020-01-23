Арустамян: «Кокорину в „Динамо“ после ухода Ротенберга остались должны»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем аккаунте в телеграме порассуждал о возможном переходе нападающего «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

История крайне сложная, завязанная на личных отношениях многих людей — Кокорина, Семака, руководителей «Зенита» и «Сочи».

1. Аренда игрока «Зенита» в «Сочи» удивлять уже не должна. Летом по этому маршруту массово переехал почти целый состав, и к сентябрю это уже не вызывало шок. Вообще не сюрприз, что возникла опция с сочинцами.

2. Кокорин хочет остаться в «Зените». Он давно не играл и хочет это делать в большом клубе, побеждать, бороться за чемпионство, а не выживание. Личные мотивы Кокорина очевидны — с «Сочи» они не связаны.

3. Семак хочет сохранить Кокорина — это тоже очевидно. Тренер всю осень говорил о желании видеть Александра у себя в команде. Когда РФС не разрешил «Зениту» внести форварда в заявку сразу после тюрьмы и пришлось ждать еще несколько месяцев, Семак был зол и пытался на это повлиять — не сумел.

Было бы странно, если бы сейчас Семак сменил риторику. Команда это видела и Сергей Богданович должен держать лицо.

Позиция Кокорина и Семака ясна. Но, насколько понимаю, руководители «Зенита» и «Сочи» в таких ситуациях могут согласовать сделку сами, что и произошло. Понятно общее негодование, что тренер не в курсе трансферных дел, но давайте будем циничны — переговоры о трансферах ведут не тренеры, а боссы клубов, так принято во всем мировом футболе. И тренеры могут лишь словом влиять на состав. Конечно, Семаку больно и досадно, его понять можно. Но примеров недовольных тренеров трансферной компанией клуба масса.

Почему Кокорин так себя повел? Александр хочет не только играть в «Зените», но и понять свое будущее. Где он окажется летом? Будет ли продлен контракт с «Зенитом»? Предлагает ли «Сочи» полноценный трансфер? Агент и отчим Кирилл Логинов не просто так говорил, что с ними эти вопросы никто не обсуждал. Мне кажется, в данном случае это ключевой фактор.

Как будет развиваться ситуация? Как я понимаю, на судьбу Кокорина влияют уже не только клубы и футбольный рынок: на его фигуру обратили внимание в высших кабинетах. Здесь огромное влияние оказывает шлейф Монако и «Кофемании».

Важны ближайшие встречи, диалоги, контакты Кокорина с руководством «Зенита» и «Сочи» — они могут перевернуть ситуацию. Напомню, Кокорин и Борис Ротенберг давно знакомы по «Динамо» и у них неплохие отношения. Именно Ротенберг, сменивший на посту президента Геннадия Соловьева, вернул форварда из «Анжи». После отхода Ротенберга-старшего от дел в «Динамо» клуб существовал с трудом, а Кокорин ушел в «Зенит». Эти воспоминания наверняка влияют сейчас на Александра. По одной из версий, Кокорину в «Динамо» остались должны крупную сумму по премиальным…

Сам по себе вариант в «Сочи» с игровой точки зрения для Кокорина не худший — там он вернул бы себе форму, играл регулярно, забивал, был примой команды. В крайнем случае он может дождаться окончания контракта и летом уехать в Европу — этого я тоже не исключаю. Российский футбол и не такое видал.