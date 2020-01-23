Червиченко: «Уход Талалаева из „Химок“ - логичный ход с его стороны»

Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением об уходе с поста главного тренера подмосковного клуба:

Видимо, такая ситуация сложилась из-за недостатка финансирования. Команда хорошо играла и вполне могла выйти в РПЛ . Андрей Талалаев — парень амбициозный. Если он приходил в «Химки», то естественно, шел в клуб под определенную задачу. Соответственно, если Андрей ушел, то никто не собирается никуда выходить, задача снимается, команда ставится на продажу. Решение Талалаева можно понять. Логично, что в этой ситуации человек говорит: «Мне это не надо».

На мой взгляд, хорошо, что клуб заранее сделал заявление. «Химки» поступают корректно, говоря об этом сейчас, а не за пять туров до окончания розыгрыша ФНЛ . В противном случае футболисты искали бы другие команды, а зарплаты им пообещали выплатить года через два, если так решит суд. Считаю, что действия «Химок» корректны. Лучше так, чем до последнего ничего и никому не говорить, оставляя людей один на один с долгами. Ведь у всех есть семьи, которые нужно кормить. Видимо, руководство не смогло найти того, кто был бы заинтересован в команде областного футбола.