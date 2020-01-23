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Газизов: «Узнал много нового во время небольшой стажировки в „Ман Сити“»

сегодня, 20:57

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своей стажировке в «Манчестер Сити»:

Я ездил зимой в «Манчестер Сити» на небольшую стажировку. Планировалась трехмесячная, но не срослось по нескольким причинам, которые не хочу озвучивать.

Узнал там много нового, пообщался с людьми из руководства клуба. О подробностях пока говорить не хочу.

Встречался ли с Хосепом Гвардиолой? Если честно, нет. Я видел его, игроков, но мы не общались. С Зинченко, к сожалению, тоже не пересеклись, не получилось.

Ранее Газизов заявил, что он поддерживает расширение РПЛ до 18 команд.

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unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:01
Я уже говорил вам про розжиг. И вы не у себя дома: не стоит указывать нам как работать. При таком отношении с вашей стороны к нам и нашим правилам больше нет возможности идти вам на встречу.
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