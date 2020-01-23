Газизов: «Узнал много нового во время небольшой стажировки в „Ман Сити“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своей стажировке в «Манчестер Сити»:

Я ездил зимой в «Манчестер Сити» на небольшую стажировку. Планировалась трехмесячная, но не срослось по нескольким причинам, которые не хочу озвучивать.

Узнал там много нового, пообщался с людьми из руководства клуба. О подробностях пока говорить не хочу.

Встречался ли с Хосепом Гвардиолой? Если честно, нет. Я видел его, игроков, но мы не общались. С Зинченко, к сожалению, тоже не пересеклись, не получилось.