Селюк: «Кокорин должен сказать спасибо „Сочи“ за аренду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» в «Сочи»:

У него были проблемы, которые, надеюсь, сейчас ушли. Но чтобы показать, что он взялся за ум, хорошо относится к тренировочному процессу, он должен начать как раз в «Сочи». Понятно, что играть в «Зените» престижнее. Но ему предлагают же аренду. Я считаю, что человеку, который год был в тюрьме, приличнее начать играть в «Сочи».

Это плохой клуб? Нет. Он будет получать такие же деньги. Но играть два-три месяца до конца сезона. «Зенит» станет чемпионом и без Кокорина. Зато сам Александр вернется потом в команду и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Конечно, нужно соглашаться. Более того, надо «Сочи» сказать спасибо за то, что команда готова протянуть ему руку в возвращении обратно в футбол. Мне непонятны распри в СМИ между разными сторонами ситуации, когда все предельно ясно. Надеюсь, я все разжевал людям как для третьеклассников.

Надо начинать потихоньку. Он обязательно вернется в «Зенит», все его любят и хотят оставить в команде. Но есть определенные вещи: нельзя вернуться из тюрьмы сразу в чемпионы. Так что «Сочи» — проходной вариант, где он будет лучше многих в команде. Это один из талантливейших футболистов в России. Если бы у него не было проблем с дисциплиной, он мог бы добиться высоких результатов на международной арене.