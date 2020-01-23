ГлавнаяНовости

Селюк: «Кокорин должен сказать спасибо „Сочи“ за аренду»

сегодня, 21:17

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:

У него были проблемы, которые, надеюсь, сейчас ушли. Но чтобы показать, что он взялся за ум, хорошо относится к тренировочному процессу, он должен начать как раз в «Сочи». Понятно, что играть в «Зените» престижнее. Но ему предлагают же аренду. Я считаю, что человеку, который год был в тюрьме, приличнее начать играть в «Сочи».

Это плохой клуб? Нет. Он будет получать такие же деньги. Но играть два-три месяца до конца сезона. «Зенит» станет чемпионом и без Кокорина. Зато сам Александр вернется потом в команду и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Конечно, нужно соглашаться. Более того, надо «Сочи» сказать спасибо за то, что команда готова протянуть ему руку в возвращении обратно в футбол. Мне непонятны распри в СМИ между разными сторонами ситуации, когда все предельно ясно. Надеюсь, я все разжевал людям как для третьеклассников.

Надо начинать потихоньку. Он обязательно вернется в «Зенит», все его любят и хотят оставить в команде. Но есть определенные вещи: нельзя вернуться из тюрьмы сразу в чемпионы. Так что «Сочи» — проходной вариант, где он будет лучше многих в команде. Это один из талантливейших футболистов в России. Если бы у него не было проблем с дисциплиной, он мог бы добиться высоких результатов на международной арене.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «Мне безумно интересен тот проект, который предложили в „Рубине“»
Сегодня, 21:41 Комментарии5
Газизов: «Узнал много нового во время небольшой стажировки в „Ман Сити“»
Сегодня, 20:57 Комментарии2
СлухиАрустамян: «Кокорину в „Динамо“ после ухода Ротенберга остались должны»
Сегодня, 20:54 Комментарии7
Червиченко: «Уход Талалаева из „Химок“ - логичный ход с его стороны»
Сегодня, 20:24 Комментарии3
Талалаев: «Благодарен болельщикам и футболистам „Химок“»
Сегодня, 20:15 Комментарии0
Черчесов: «Аренда Кокорина в „Сочи“ видится разумным решением»
Сегодня, 18:52 Комментарии37
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:06
Интереса селюка нет поэтому можно ляпать чё угодно.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 21:57
Семак виноват...побещал зеку что будет в нормальной хате играть , и слово не сдержал. теперь тревожно за очко...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 21:53
Вот ...нюк этот Селюк!
Лишь бы что-то вякнуть из своей Испании...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:44
димка, что - то вякнул для значимости видимо...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:43
Тогда нужно сначала пройти очищение пердивом в Зеньке 2! Негоже вчерашнему уголовнику с нар сразу в великую РПЛ соваться.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 21:32
Спасибо, что сейчас не сидит!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 21:28
кокорин опять на хайпе
Nikola45
Nikola45
сегодня в 21:28
В Таврию и там свои советы раздавать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100