Кокорин - о «Локомотиве»: «У меня есть действующий контракт с „Зенитом“»

Форвард «Зенита» прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Локомотив».

Что касается «Локомотива», то я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать, потому что «Зенит» свою позицию до сих пор не обозначил.

Вероятность может появиться только после того, как футбольный клуб «Зенит» даст официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. О моем будущем у меня нет никакого понимания кроме того, что завтра я присоединюсь к «Зениту-2».