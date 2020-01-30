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Кокорин - о «Локомотиве»: «У меня есть действующий контракт с „Зенитом“»

сегодня, 21:32

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Локомотив».

Что касается «Локомотива», то я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать, потому что «Зенит» свою позицию до сих пор не обозначил.

Вероятность может появиться только после того, как футбольный клуб «Зенит» даст официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. О моем будущем у меня нет никакого понимания кроме того, что завтра я присоединюсь к «Зениту-2».

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 22:09
Скоро закончится контракт. Немного осталось подождать.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 21:56
Он со своим отчимом офигели,когда стулом бил отчим побежал в Зеенит чтоб те дали бумажки хорошей характеристикой и коуб платил ему деньги когда он сидел на нарах, а сейчас носом крутят и свои условия ставят Зениту ,это клуб имеет право отдавать игрока в аренду или нет,нечего тут его защищать,сам с отчимом виноват
makkie
makkie
сегодня в 21:52
Свинское отношение РУ Зенита к своим игрокам, Кокорина уже жалко даже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:51
Дело в том, что до окончания контракта у Коко осталось менее полгода и он по закону имеет право вести переговоры с любым клубом. Но у него своеобразный агент ( отчим), который привык ловить рыбу в мутной воде., что он и делает.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 21:44
Ну понеслось недочеловека в клубе ....
Авербуx
Авербуx
сегодня в 21:44
Локо в пролете
Гавроша
Гавроша
сегодня в 21:43
Опять он все время в новостях.
Afromama
Afromama
сегодня в 21:40
Это уже смешно...
Aлябьев
Aлябьев
сегодня в 21:34
И то верно.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:34
Все понятно...поедет на сборы с зенитом 2 на паровозе...
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