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Первый тренер Соболева прокомментировал переход игрока в «Спартак»

сегодня, 16:53

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о переходе бывшего подопечного в стан «красно-белых».

Насколько я понимаю, других вариантов в России, кроме «Спартака», у Саши не было – с ЦСКА и «Динамо» всё сорвалось, а потом «Спартак» сработал очень профессионально. То, что в итоге он перешел именно в «Спартак», для меня неожиданно. Когда внезапно сорвались другие варианты, то я подумал, что до лета он останется в Самаре.

Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть и Понсе, и Джордан, просто так его в основной состав ставить не будут. Да и форму ему надо набрать. Плюс в «Спартаке» большое давление болельщиков, надо понять, как его примут – нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвет. Он парень с характером, в Самаре его любили, а теперь всё доказывать надо заново.

В атаке «Спартака» нет наконечника, как Дзюба, как Комличенко. Они отличаются от Соболева, но все они могут принять мяч в штрафной, оттянуть защитников. Понсе и Джордан не такие футболисты – впереди цепляться за мяч некому. Но Саше надо прибавлять, ему всего 22 года, потенциал у него большой. А сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, ему удастся себя проявить.

Напомним, что ранее Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». Он будет выступать за московский клуб на правах аренды до конца сезона.

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Все комментарии
Aлябьев
Aлябьев
сегодня в 17:28
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 17:27
    Спартак сработал профессионально это значит федун заплатил больше чем он реально стоит, других вариантов нет а федуну потратить деньги ограбленные на заправках особых проблем не доставляет.
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:25
    На лавке тоже неплохо...
    Cremen
    Cremen
    сегодня в 17:23
    Через полгода свиньи будут освистывать Сашу.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 17:10
    Всё 6 из 6 все кроме Франции с 1го раза. Подарок мне.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:09
    Давай Санек..."выжигай" за Спартак...
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:06
    РПЛ....15 из 16...в регионах заковыристые эмблемы)...в Европу даже не суюсь...
    Peter Schmeichel 1992
    Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 16:57


    Дырофеев скоро ещё получит)))
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