ФНЛ не планирует переносить матчи с Дальнего Востока из-за коронавируса

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов рассказал, что лига не обсуждала возможность переноса матчей лиги с Дальнего Востока из-за коронавируса:
Мы таким вопросом не озадачивались. Для того, чтобы его обсуждать, должны быть определенные сведения, данные, обстоятельства. Мы располагаем официальной информацией и таких сведений не получали.
Напомним, что в ФНЛ выступают две команды с Дальнего Востока - владивостокский «Луч» и хабаровский СКА. Отметим, что старт чемпионата Китая был отложен из-за эпидемии коронавируса.