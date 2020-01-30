ФНЛ не планирует переносить матчи с Дальнего Востока из-за коронавируса

сегодня, 20:48

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов рассказал, что лига не обсуждала возможность переноса матчей лиги с Дальнего Востока из-за коронавируса:

Мы таким вопросом не озадачивались. Для того, чтобы его обсуждать, должны быть определенные сведения, данные, обстоятельства. Мы располагаем официальной информацией и таких сведений не получали.