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ФНЛ не планирует переносить матчи с Дальнего Востока из-за коронавируса

сегодня, 20:48

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов рассказал, что лига не обсуждала возможность переноса матчей лиги с Дальнего Востока из-за коронавируса:

Мы таким вопросом не озадачивались. Для того, чтобы его обсуждать, должны быть определенные сведения, данные, обстоятельства. Мы располагаем официальной информацией и таких сведений не получали.

Напомним, что в ФНЛ выступают две команды с Дальнего Востока - владивостокский «Луч» и хабаровский СКА. Отметим, что старт чемпионата Китая был отложен из-за эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:29
Правильное решения
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:24
Неприятность эту мы переживем.
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