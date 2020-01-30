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Соболев: «Ещё не до конца верю в то, что перешёл в „Спартак“»

сегодня, 18:52

Новичок «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о переходе в стан «красно-белых»:

Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация!

Вперед, «Спартак»🔴⚪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне! Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак»🔴⚪

Публикация от @ a.sobolev97

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 19:11
Пусть осваивается!
Надеюсь, старожилы команды его поддержат и акклиматизация пройдет быстро.
На раскачку нет времени, весной нужно исправлять ситуацию.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 19:09
Зато все уже поверили. А серьезно: парень удачи тебе и хорошего профессионального роста.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:08
осталось поцеловать ромб и освоить забегания от летающих шарфов)
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 18:57
до сих пор расстроен!
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