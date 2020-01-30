Слуцкий: «С удовольствием играл бы против украинских команд»

Главный тренер «Рубина» рассказал, что хотел бы играть товарищеские матчи против украинских клубов:

Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА . Это были шикарные спарринги. С «Шахтером» мы играли, с «Металлистом», «Днепром».

Когда мы играли с украинскими командами – это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов.

Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским «Динамо», с «Шахтером». Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне.

Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами.