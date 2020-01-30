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Слуцкий: «С удовольствием играл бы против украинских команд»

сегодня, 19:03

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы играть товарищеские матчи против украинских клубов:

Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал ЦСКА. Это были шикарные спарринги. С «Шахтером» мы играли, с «Металлистом», «Днепром».

Когда мы играли с украинскими командами – это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов.

Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским «Динамо», с «Шахтером». Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне. 

Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами.

Ранее Слуцкий заявил, что на результатах контрольных встреч не нужно зацикливаться.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:12
Скоро будем играть , Зеленский все делает чтобы объединить Украину с Россией !
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