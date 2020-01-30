Бруну Фернандеш: «Я большой поклонник МЮ, наблюдал за игрой Роналду»

Полузащитник Бруну Фернандеш поделился мнением о переходе в «Манчестер Юнайтед»:
Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась тогда, когда я наблюдал за игрой Криштиану Роналду. С тех пор я большой поклонник этого клуба.
Для меня кажется чем-то невероятным переход в МЮ. Усердно трудился, чтобы достичь этого. Обещаю болельщикам, что отдам все силы, играя за этот клуб. Хочу помочь принести команде положительные результаты и трофеи. Хочу поблагодарить «Спортинг» за все.
Было приятно и неожиданно услышать хорошие слова о себе от бывших партнеров по команде. Большое спасибо Оле-Гуннару и всем в МЮ за оказанное доверие. Не могу дождаться того момента, когда смогу оплатить за это на поле.