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Бруну Фернандеш: «Я большой поклонник МЮ, наблюдал за игрой Роналду»

сегодня, 21:09

Полузащитник Бруну Фернандеш поделился мнением о переходе в «Манчестер Юнайтед»:

Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась тогда, когда я наблюдал за игрой Криштиану Роналду. С тех пор я большой поклонник этого клуба.

Для меня кажется чем-то невероятным переход в МЮ. Усердно трудился, чтобы достичь этого. Обещаю болельщикам, что отдам все силы, играя за этот клуб. Хочу помочь принести команде положительные результаты и трофеи. Хочу поблагодарить «Спортинг» за все.

Было приятно и неожиданно услышать хорошие слова о себе от бывших партнеров по команде. Большое спасибо Оле-Гуннару и всем в МЮ за оказанное доверие. Не могу дождаться того момента, когда смогу оплатить за это на поле.

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Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 21:42
Удачи!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 21:25
я так понимаю,что дальше ты за Роналду не смотрел,как он получал ЗМ и Выигрывал ЛЧ... Неужели ты не знаешь,что он перешёл в Великий Реал и затем в непревзойдённую Синьору? Сейчас в МЮ играют непойми отроди.
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