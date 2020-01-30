Веллитон: «У меня была возможность перейти в „Ливерпуль“»

Бывший футболист «Спартака» Веллитон вспомнил, как у него была возможность перейти из московского клуба в «Ливерпуль». А также подтвердил, что мог оказаться в «Локомотиве».

Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось.

Что это был за клуб? «Ливерпуль». Это был то ли 2009-й, то ли 2010-й. У моего агента были проблемы с руководством «Спартака». Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя.

«Локомотив»? Это правда. «Локо» делал предложение — они хотели меня пригласить. Но меня все устраивало в Эмиратах, поэтому решил остаться.