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Веллитон: «У меня была возможность перейти в „Ливерпуль“»

сегодня, 12:22

Бывший футболист «Спартака» Веллитон вспомнил, как у него была возможность перейти из московского клуба в «Ливерпуль». А также подтвердил, что мог оказаться в «Локомотиве».

Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось.

Что это был за клуб? «Ливерпуль». Это был то ли 2009-й, то ли 2010-й. У моего агента были проблемы с руководством «Спартака». Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя.

«Локомотив»? Это правда. «Локо» делал предложение — они хотели меня пригласить. Но меня все устраивало в Эмиратах, поэтому решил остаться.

В данный момент Веллитон выступает за «Аль-Васл».

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 12:53
Это даже смешнее Умярова в Барселоне
makkie
makkie
сегодня в 12:47
Веля - один из лучших легионеров РПЛ за всю историю.
Жаль, что слабость к клубам и боням сгубили. Мог еще два-три года играть на высоком уровне... но превратился в пляжника(
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 12:27
какой такой Ливерпуль? после спартака только бутсы на гвоздь...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:26
Была не считается твой уровень спартак.
Bjuik
Bjuik
сегодня в 12:24
Ливерпуль никогда не возьмет игрока из спартака, атмосферу в клубе не захочет портить.
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