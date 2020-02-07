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Альба: «Думаю, это одно из наших лучших выступлений в сезоне»

сегодня, 07:50
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Думаю, мы показали очень хорошую игру, это было одно из наших лучших выступлений в этом сезоне. Обидно пропустить гол на последней минуте, но это футбол. Я очень горжусь командой, особенно тем, что касается уровня нашей игры. Давайте будем продолжать в том же духе.

Альба также прокомментировал эпизод с полузащитником «сине-гранатовых» Френки де Йонгом, который в борьбе за мяч упал на газон в штрафной «Атлетика» и получил жёлтую карточку за симуляцию.

На поле мне не казалось, что там был пенальти. Я могу понять рефери, но есть ещё люди в комнате VAR, которые должны были чётко рассмотреть эпизод.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:18
В использовании VAR надо до максимума исключить человеческий фактор.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:09
На счет пенальти Альба прав. А вот по поводу игры - явно лукавит. Унылая игра, просто скука полная.
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