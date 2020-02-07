Альба: «Думаю, это одно из наших лучших выступлений в сезоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Испании.
Думаю, мы показали очень хорошую игру, это было одно из наших лучших выступлений в этом сезоне. Обидно пропустить гол на последней минуте, но это футбол. Я очень горжусь командой, особенно тем, что касается уровня нашей игры. Давайте будем продолжать в том же духе.
Альба также прокомментировал эпизод с полузащитником «сине-гранатовых» Френки де Йонгом, который в борьбе за мяч упал на газон в штрафной «Атлетика» и получил жёлтую карточку за симуляцию.
На поле мне не казалось, что там был пенальти. Я могу понять рефери, но есть ещё люди в комнате VAR, которые должны были чётко рассмотреть эпизод.