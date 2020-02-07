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Тренер «Реала Сосьедад»: «Представьте, как мы гордимся собой»

сегодня, 08:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 4Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил прокомментировал победу своей команды над «Реалом» в 1/4 финала Кубка Испании.

Хотя мы и приехали, чтобы выдать именно такой матч, представьте, как мы себя сейчас ощущаем. Болельщики заслужили это. Мы 32 года не были в полуфинале. Этот триумф значит очень много... На этом стадионе и с таким соперником. Мы устроили зрелище. Представьте, как мы гордимся собой. 

Мы понимали, что «Реал» будет бороться до конца и попытается перевернуть игру. Понимали, что пока не просвистит финальный свисток, они могут изменить ход матча. Победить здесь трудно.

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