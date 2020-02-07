Ковачич: «Тренировки в „Челси“ при Сарри были монотонными»

Полузащитник «Челси» сравнил тренировочный процесс под началом экс-наставника «синих» , и нынешнего тренера .

Я пришел в «Челси» при Сарри, но могу сказать, что Лэмпард является исключительным тренером. Он сохранил характер, который был у него при карьере игрока, и передал его в качестве тренера, что вдохновило всех нас. Он дает нам все, что у него есть. Тренировки всегда сложные не похожи на те, что были в прошлом сезоне.

В этом, наверное, главное отличие Лэмпарда от Сарри, который делал тренировки довольно монотонными. Было много подобных тренировок с акцентом на тактическую подготовку.