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Председатель «Ливерпуля»: «Вряд ли кому-то удастся повторить наш результат»

сегодня, 08:49

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

Хочется ущипнуть себя, но мы ещё ничего не выиграли. Говорю всем, что нужно наслаждаться происходящим, потому что мы показываем фантастические результаты. Сомневаюсь, что в ближайшее время кому-то удастся повторить подобное. В этой лиге очень большой уровень конкуренции, поэтому ты думаешь, что когда-нибудь команда допустит осечку. Но этого до сих пор не произошло, команда каждую неделю играет на пике, и нужно поблагодарить за это Юргена Клоппа.

Накануне «Ливерпуль» молодёжным составом выбил «Шрюсбери» из Кубка Англии.

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Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 09:46
Тфю ты .прочитал сначала Предатель Ливерпуля,не знал что там ещё председатели есть .
FERIS
FERIS
сегодня в 09:30
22 очка отрыва можно говорить о чемпионстве.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:23
Ливерпулю самому будет трудно повторить такой результат...
abramjan
abramjan
сегодня в 09:09
Раз в 30 лет выиграть АПЛ?....сомнительный рекорд)))
cska plus
cska plus
сегодня в 09:02
Не говори гоп пока не перепрыгнул.
karnager
karnager
сегодня в 08:55
Надеюсь, банда Клоппа не читает прессу
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