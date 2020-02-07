Председатель «Ливерпуля»: «Вряд ли кому-то удастся повторить наш результат»

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

Хочется ущипнуть себя, но мы ещё ничего не выиграли. Говорю всем, что нужно наслаждаться происходящим, потому что мы показываем фантастические результаты. Сомневаюсь, что в ближайшее время кому-то удастся повторить подобное. В этой лиге очень большой уровень конкуренции, поэтому ты думаешь, что когда-нибудь команда допустит осечку. Но этого до сих пор не произошло, команда каждую неделю играет на пике, и нужно поблагодарить за это Юргена Клоппа.