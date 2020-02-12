Щесны: «Я хочу выиграть все титулы с „Юве“ в этом сезоне»

Голкипер «Ювентуса» заявил, что планирует выиграть все титулы с туринским клубом в этом сезоне.

Я хочу выиграть все титулы с «Юве» в этом сезоне. Я буду потеть, бегать и жертвовать всем, чтобы выиграть все титулы.

Я благодарен фанатам «Ювентуса» за все, что они мне дают.