Щесны: «Я хочу выиграть все титулы с „Юве“ в этом сезоне»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны заявил, что планирует выиграть все титулы с туринским клубом в этом сезоне.
Я хочу выиграть все титулы с «Юве» в этом сезоне. Я буду потеть, бегать и жертвовать всем, чтобы выиграть все титулы.
Я благодарен фанатам «Ювентуса» за все, что они мне дают.
Напомним, что недавно Щесны продлил контракт с «Ювентусом».
А на подходе и ложка сливочного "йогурта". Аха-ха)
А на подходе и ложка сливочного "йогурта". Аха-ха)
Ну и пахать нужно, а не буцать катях по огороду. Аха-ха)
Моё мнение, в рамку старика Буфа нужно ставить. Хуже точно не будет.
Ну и пахать нужно, а не буцать катях по огороду. Аха-ха)
Моё мнение, в рамку старика Буфа нужно ставить. Хуже точно не будет.