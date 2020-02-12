ГлавнаяНовости

Щесны: «Я хочу выиграть все титулы с „Юве“ в этом сезоне»

вчера, 11:40

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны заявил, что планирует выиграть все титулы с туринским клубом в этом сезоне. 

Я хочу выиграть все титулы с «Юве» в этом сезоне. Я буду потеть, бегать и жертвовать всем, чтобы выиграть все титулы. 

Я благодарен фанатам «Ювентуса» за все, что они мне дают.

Напомним, что недавно Щесны продлил контракт с «Ювентусом».  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаттузо: «Вот такой настрой я хочу видеть в каждом матче»
Сегодня, 03:56 Комментарии0
Конте: «„Наполи“ приехал с планом сесть в глухую оборону»
Сегодня, 03:33 Комментарии1
Зе Луиш: «„Академико“ хорошо сражался, но мы сильнее»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
Манолас: «Наши шансы с „Интером“ по-прежнему равны»
Сегодня, 03:12 Комментарии0
Маркизио: «Удивлён, что Симоне Индзаги стал таким хорошим тренером»
Сегодня, 00:14 Комментарии2
Себальос: «Артета многому научился у Гвардиолы»
Вчера, 21:08 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 16:20
Ну так постарайся!
Алексей Миллер
Алексей Миллер
вчера в 15:06
Ну в ЛЧ опять ничего не светит, в Серии А тоже чемпионство под вопросом. Возможно, в этом году, Ювентус будет с зеро титули
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:49
о каких ВСЕХ Титулах идёт речь? твой самый главный титул в жизни,что играл в одной команде с Роналду,так что у тебя уже жизнь оказалась радужной.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 13:05
Стреляй по ЛЧ ЮВЕ, а объедки киньте собачкам) Например принтеру)) Конте будет рад) пуля в лоб ж в гов
Gensmo
Gensmo
вчера в 13:03
В этом сезон маловероятно.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил sihafazatron
вчера в 13:01
Сити уже Суперкубок взял в отличии от кабинета)))
Кубок))) кабинет)))
An Jo
An Jo
вчера в 12:48
Верится с трудом.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил sihafazatron
вчера в 12:47
Сити уже Суперкубок взял в отличии от кабинета)))
Ну вот это и будет единственная чашка голубого шейховского кабинета.
А на подходе и ложка сливочного "йогурта". Аха-ха)
sihafazatron
sihafazatron ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 12:38
Спорим, что больше трофеев выиграем, чем манчестерский Голубец? Аха-ха)
    BagioR
    BagioR
    вчера в 12:28
    С таким тренером хотя бы в зоне лч остаться бы
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    вчера в 12:21
    Все уже не получится, хоть суперкубок и прошлогодний трофей, но разыгрывался в этом году.
    Ну и пахать нужно, а не буцать катях по огороду. Аха-ха)
    Моё мнение, в рамку старика Буфа нужно ставить. Хуже точно не будет.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:20
    Выиграют максимум первенство Италии и всё.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил sihafazatron
    вчера в 12:19
    По-честному вам не одного трофея не выиграть. Лацио уже 1 у вас отобрал)
    Спорим, что больше трофеев выиграем, чем манчестерский Голубец? Аха-ха)
    Великий Олимпик Лион
    Великий Олимпик Лион
    вчера в 12:17
    В Италии нет кубка лиги и Community Shield, так что мимо)
    VABANK
    VABANK
    вчера в 12:11
    К врачу иди...Один вон даже в Париж побегать успел....
    severnyj84
    severnyj84
    вчера в 11:58
    А аря не треснет.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:53
    По-честному вам не одного трофея не выиграть. Лацио уже 1 у вас отобрал)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100