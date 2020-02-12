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Озил: «Не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее»

вчера, 08:01

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил порассуждал о своем будущем в лондонском клубе.

У меня останется год по контракту после завершения этого сезона. Не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее.

Я отдам все силы ради команды, чтобы добиться успехов. Посмотрим, что произойдет в будущем.

Недавно в СМИ появилась информация об интересе к Озилу со стороны клуба MLS

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 02:14
Или в Турцию или в штаты. Чего тут не знать то?!
Шмавон
Шмавон
вчера в 13:23
Как только избавимся от таких как ты сразу все наладиться!!!!
minai
minai
вчера в 12:00
Цыгане расскажут всю правду. Только нужно побольше денег.
galem72
galem72
вчера в 11:24
"...не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее..."

С такими окулярами и не видеть? ))
Lukajs
Lukajs
вчера в 10:13
Пора домой в Турцию.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 09:01
Озил играет лишь потому что кореш Артеты.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 08:37
Удачи.
112910415
112910415
вчера в 08:26
пора становиться общественно-религиозным деятелем
в футболе-то давненько уже ничего путнего не выходит
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