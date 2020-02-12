Озил: «Не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил порассуждал о своем будущем в лондонском клубе.
У меня останется год по контракту после завершения этого сезона. Не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее.
Я отдам все силы ради команды, чтобы добиться успехов. Посмотрим, что произойдет в будущем.
Недавно в СМИ появилась информация об интересе к Озилу со стороны клуба MLS.
С такими окулярами и не видеть? ))
С такими окулярами и не видеть? ))
в футболе-то давненько уже ничего путнего не выходит
в футболе-то давненько уже ничего путнего не выходит