Адриан: «Не дам Алиссону расслабиться. Скамейка – не мой вариант»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан высоко отозвался о своем партнере по команде вратаре Алиссоне.

Алиссон спокойный и скромный, он заслужил абсолютно всего, чего достиг. Мы много времени проводим вместе, Но я здесь для того, чтобы бороться за место в основе. Ждать шанса на скамейке - не мой вариант.

В прошлом году он выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки. Был признан лучшим вратарем в мире. Но я не дам ему расслабиться. Я это доказал.