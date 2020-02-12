ГлавнаяНовости

Адриан: «Не дам Алиссону расслабиться. Скамейка – не мой вариант»

вчера, 08:13

Голкипер «Ливерпуля» Адриан высоко отозвался о своем партнере по команде вратаре Алиссоне.

Алиссон спокойный и скромный, он заслужил абсолютно всего, чего достиг. Мы много времени проводим вместе, Но я здесь для того, чтобы бороться за место в основе. Ждать шанса на скамейке - не мой вариант.

В прошлом году он выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки. Был признан лучшим вратарем в мире. Но я не дам ему расслабиться. Я это доказал.

Не так давно Адриан поделился мнением о работе главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаттузо: «Вот такой настрой я хочу видеть в каждом матче»
Сегодня, 03:56 Комментарии0
Конте: «„Наполи“ приехал с планом сесть в глухую оборону»
Сегодня, 03:33 Комментарии0
Зе Луиш: «„Академико“ хорошо сражался, но мы сильнее»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
Манолас: «Наши шансы с „Интером“ по-прежнему равны»
Сегодня, 03:12 Комментарии0
Маркизио: «Удивлён, что Симоне Индзаги стал таким хорошим тренером»
Сегодня, 00:14 Комментарии2
Себальос: «Артета многому научился у Гвардиолы»
Вчера, 21:08 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:05
может его в Ювентус продадим за 100 лямов? всё таки бесплатно достался,да и уровень игры по-лучше Буфона и Щесного.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:33
отлично, некое давление должно присутствовать, для стимула.
Rizo1
Rizo1 ответил Roman Borovikov
вчера в 09:04
Адриан действительно хороший вратарь, но в другом клубе с дырявой защитой, не чего хорошего не светит!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
вчера в 08:58
Сложно конкурировать с Алиссоном, да и в перспективе он врятли сдаст,поэтому Адриану для того, чтобы играть в основе нужен другой клуб)
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:25
Достойно выступил))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100