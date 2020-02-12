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Бога: «Мой самый памятный момент в „Сассуоло“ – это гол Буффону»

вчера, 11:11

Пресс-служба итальянского «Сассуоло» устроила для полузащитника команды Жереми Бога необычное интервью. Вингеру предложили ответить на вопросы, заданные его одноклубниками в режиме блиц-опроса.

Моя главная мечта и цель? Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов.

В каком чемпионате мне проще играть? В течение четырех последних сезонов я играл в самых лучших лигах Европы, но Серия А и Примера больше соответствуют моим данным, так как я быстр и техничен.

Моя любимая игровая схема? Думаю, комфортнее мне при 4-3-3, но могу играть и при 4-4-2 или 4-2-3-1.

Самый памятный момент за время выступлений в «Сассуоло»? Гол Буффону. Во-первых, я тогда только вернулся после травмы, и забить Ювентусу, да еще и легендарному Буффону — это было нечто!

Недавно Жереми заявил, что сильно прибавил в игровых качествах при тренере Де Зерби

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Великий Олимпик Лион
Великий Олимпик Лион
вчера в 11:40
Нашёл кому гол праздновать.
Ему даже Беларусь, Ирландия, Румыния, США, Коста-Рика, Швеция влёгкую забивали.
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