Бога: «Мой самый памятный момент в „Сассуоло“ – это гол Буффону»

Пресс-служба итальянского «Сассуоло» устроила для полузащитника команды необычное интервью. Вингеру предложили ответить на вопросы, заданные его одноклубниками в режиме блиц-опроса.

Моя главная мечта и цель? Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов.

В каком чемпионате мне проще играть? В течение четырех последних сезонов я играл в самых лучших лигах Европы, но Серия А и Примера больше соответствуют моим данным, так как я быстр и техничен.

Моя любимая игровая схема? Думаю, комфортнее мне при 4-3-3, но могу играть и при 4-4-2 или 4-2-3-1.

Самый памятный момент за время выступлений в «Сассуоло»? Гол Буффону. Во-первых, я тогда только вернулся после травмы, и забить Ювентусу, да еще и легендарному Буффону — это было нечто!