Тренер «Динамо» Минск: «Хотим демонстрировать футбол в стиле „Ливерпуля“»

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вчера, 10:56

Главный тренер минского «Динамо» порассуждал о том, какой стиль футбола он хочет привить своей команде.

Очень хочу, чтобы мы демонстрировали быстрый, скоростной футбол. Чтобы было хорошее движение, чтобы игроки активно бежали вперед, предлагали себя для паса. То есть играли в современный футбол – в тот, которым нас балует «Ливерпуль» и другие ведущие европейские клубы. В Беларуси нам подобного футбола явно не хватает.

Летом Гуренко уже в третий раз в своей карьере возглавил минское «Динамо».