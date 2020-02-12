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Тренер «Динамо» Минск: «Хотим демонстрировать футбол в стиле „Ливерпуля“»

вчера, 10:56

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко порассуждал о том, какой стиль футбола он хочет привить своей команде.

Очень хочу, чтобы мы демонстрировали быстрый, скоростной футбол. Чтобы было хорошее движение, чтобы игроки активно бежали вперед, предлагали себя для паса. То есть играли в современный футбол – в тот, которым нас балует «Ливерпуль» и другие ведущие европейские клубы. В Беларуси нам подобного футбола явно не хватает.

Летом Гуренко уже в третий раз в своей карьере возглавил минское «Динамо». 

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Все комментарии
Антиспамм
Антиспамм
вчера в 15:21
Со спартаком, возможно, получится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:43
Смех и радость мы приносим людям .....!!!! ))))))))))))))))))))
RussianMango
RussianMango
вчера в 12:42
Ливер не сливает позорно игры бомжам.
Багор
Багор
вчера в 12:07
Лучше играть в стиле спартака, вообще никак, зато денег много.
Alpribas
Alpribas ответил oFANATo
вчера в 11:59
Если продолжите как в первом матче с бомжами 4:0 , то все получится.
Как с Лудогорец с конями лучше получилось.
minai
minai
вчера в 11:53
Всё равно получится Динамо - Минск.
galem72
galem72
вчера в 11:52
"...в Беларуси нам подобного футбола явно не хватает..."

Точнее, его просто нет! ))
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:49
Если продолжите как в первом матче с бомжами 4:0 , то все получится.
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:33
"В Беларуси нам подобного футбола явно не хватает." Не Вам одним не хватает. Знаю я один чемпионат, где подобный футбол тоже явно не помешал бы. Но карманы футболистов отягощены зарплатами настолько, что позволяют футболистам по большей части пешком по полю ходить, изредка переходя на бег трусцой.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:24
Ага, только нужны ещё футболисты уровня Ливерпуля
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:21
во как
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:12
после домашний победы 4:0, позорно, из-за политического давления слить ответку 1:8 это не в стиле Ливерпуля
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 11:10
зениту тогда по 10 будут забивать(удачи Минск
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 11:04
А, так вот что в матче с Авангардом было - стиль Ливерпуля
severnyj84
severnyj84
вчера в 10:57
Вызывает смех.
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