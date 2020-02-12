Щесны: «В последние годы я многим пожертвовал ради „Ювентуса“»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал своё продление контракта с туринским клубом.
Я очень рад, что продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года.
В последние годы я многим пожертвовал, чтобы стать игроком, который достоин носить футболку этого великого клуба с номером «1».
Теперь я готов пойти еще дальше и написать свою историю в этом клубе.
То же мне жертва. Бабло получает, но не выручает. От Вероны за два матча три удара в створ и все пропустил. С помойкой первый сам себе привёз.
В общем он может и рад, но я не очень.
То же мне жертва. Бабло получает, но не выручает. От Вероны за два матча три удара в створ и все пропустил. С помойкой первый сам себе привёз.
В общем он может и рад, но я не очень.
Мне почему-то вспоминаются фабрегас, сонг, рэмзи...
Мне почему-то вспоминаются фабрегас, сонг, рэмзи...