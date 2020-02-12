Щесны: «В последние годы я многим пожертвовал ради „Ювентуса“»

Голкипер «Ювентуса» прокомментировал своё продление контракта с туринским клубом.

Я очень рад, что продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года.

В последние годы я многим пожертвовал, чтобы стать игроком, который достоин носить футболку этого великого клуба с номером «1».

Теперь я готов пойти еще дальше и написать свою историю в этом клубе.