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Щесны: «В последние годы я многим пожертвовал ради „Ювентуса“»

вчера, 11:29

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал своё продление контракта с туринским клубом. 

Я очень рад, что продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года. 

В последние годы я многим пожертвовал, чтобы стать игроком, который достоин носить футболку этого великого клуба с номером «1».

Теперь я готов пойти еще дальше и написать свою историю в этом клубе.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:02
курить в душевой перестал или что?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Брулин
вчера в 13:58
Даже косячный Войцех и то в Ювентусе заиграл, из Арсенала все уходят и почему то лучше играть начинают
мне кажется,что в Арсенале он был по лучше,там его напрягали и он был в тонусе. В Роме его быстро раскусили и отправили в Юве,отдав раму Алисону. ну а в Юве ему то особо пахать не приходилось,разве что в еврокубках,пропуская от Локо.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Брулин
вчера в 12:28
Даже косячный Войцех и то в Ювентусе заиграл, из Арсенала все уходят и почему то лучше играть начинают
Он не заиграл лучше, таким же и был - средний вратарь.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 12:09
Я сейчас заплачу, аха-ха)

То же мне жертва. Бабло получает, но не выручает. От Вероны за два матча три удара в створ и все пропустил. С помойкой первый сам себе привёз.

В общем он может и рад, но я не очень.
Gensmo
Gensmo
вчера в 12:04
Удачи!
sihafazatron
sihafazatron ответил Брулин
вчера в 11:56
Даже косячный Войцех и то в Ювентусе заиграл, из Арсенала все уходят и почему то лучше играть начинают
Ещё есть примеры?
Мне почему-то вспоминаются фабрегас, сонг, рэмзи...
Брулин
Брулин
вчера в 11:40
Даже косячный Войцех и то в Ювентусе заиграл, из Арсенала все уходят и почему то лучше играть начинают
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