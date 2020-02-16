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Якини: «Я вижу только то, как „Фиорентина“ прибавляет»

сегодня, 12:31

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини, несмотря на череду неудачных выступлений команды, заявил, что видит прогресс коллектива.

Я нахожусь в клубе 40 дней и вижу только то, как команда прибавляет. Мы можем прогрессировать, в последнее время мы играли по три матча в неделю. Нам нужно улучшить качество игры во время матчей, поскольку пока мы делаем это нерегулярно.  Однако я доволен, мы восстанавливаем игроков с физической и психологической точек зрения, в первую очередь речь идет о Федерико Кьезе.  

Напомним, что в своем прошлом матче Серии А «Фиорентина» уступила «Аталанте».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:53
Хорошо коли так.
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