Кафу: «У Трента есть всё, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

Легендарный бразильский футболист Кафу рассказал о потенциале защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.
Александер-Арнольд — один из лучших в мире, в этом нет никаких сомнений. Он обладает огромным потенциалом. Трент — сильный и умелый футболист, он двигает игру вперёд.
Вижу много общего между ним и мной. Сказал бы, что у него бразильский инстинкт. Пусть он продолжает делать то, что делает последние несколько лет. Ему не нужно менять игровой стиль.
Думаю, что у Александера-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч».
Напомним, что недавно Александер-Арнольд повторил достижение Сеска Фабрегаса в АПЛ.