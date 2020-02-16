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Кафу: «У Трента есть всё, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

сегодня, 11:20

Легендарный бразильский футболист Кафу рассказал о потенциале защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Александер-Арнольд — один из лучших в мире, в этом нет никаких сомнений. Он обладает огромным потенциалом. Трент — сильный и умелый футболист, он двигает игру вперёд.

Вижу много общего между ним и мной. Сказал бы, что у него бразильский инстинкт. Пусть он продолжает делать то, что делает последние несколько лет. Ему не нужно менять игровой стиль. 

Думаю, что у Александера-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Напомним, что недавно Александер-Арнольд повторил достижение Сеска Фабрегаса в АПЛ.

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 12:16
Ну подлости то ему точно не занимать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:28
а связи в фифа есть?
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