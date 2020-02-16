Кафу: «У Трента есть всё, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

Легендарный бразильский футболист Кафу рассказал о потенциале защитника «Ливерпуля» .

Александер-Арнольд — один из лучших в мире, в этом нет никаких сомнений. Он обладает огромным потенциалом. Трент — сильный и умелый футболист, он двигает игру вперёд.

Вижу много общего между ним и мной. Сказал бы, что у него бразильский инстинкт. Пусть он продолжает делать то, что делает последние несколько лет. Ему не нужно менять игровой стиль.

Думаю, что у Александера-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч».